YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van Büyükşehir Belediyesinden 3. prestij cadde çalışması

Van Büyükşehir Belediyesinden 3. prestij cadde çalışması

VAN HABERLERİ  | 19.03.2020 11:07 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi, Soydan Kavşağı ile Sebze Hali Kavşağı arasındaki 2,5 kilometrelik alanda uygulayacağı prestij caddeyi yıl içinde hizmete açmayı hedefliyor.Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in talimatıyla başlatılan kentsel yenileme çalışmaları sürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, Soydan Kavşağı ile Sebze Hali Kavşağı arasındaki 2,5 kilometrelik alanda uygulayacağı prestij caddeyi yıl içinde hizmete açmayı hedefliyor.
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in talimatıyla başlatılan kentsel yenileme çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülecek olan çalışmalarda Cumhuriyet Caddesi’nin Soydan Kavşağı kısmından başlayarak Sebze Hali Kavşağı’na kadar olan yaklaşık 2,5 kilometrelik cadde baştan aşağı yenilenecek. Caddede peyzaj çalışmaları, refüj, ışıklandırma, ağaçlandırma ve kaldırım çalışmaları yapılacak. Yaklaşık 8 milyon TL’ye mal olacak proje ile şehrin güney girişine yeni bir görünüm kazandırılırken, aynı zamanda caddenin de ticari potansiyeli arttırılacak.
Çalışmalar kapsamında Sebze Hali Kavşağı’na 12 metrelik bir saat kulesi de inşa edilerek, 2 bin 500 metrekarelik yeşil alan oluşturulacak. Nisan ayının ilk haftasında başlanması planlanan projede mevcut yeşil doku bütünlüğü korunurken, refüj ise yeşil dokuya katılarak yeniden tasarlanacak. Ayrıca kaldırımların mevsim şartları göz önüne alınarak andezit olarak tasarlandığı cadde de eksik olan yağmur suyu drenaj işleri yapılacak.
Öte yandan, aynı proje kapsamında 2 bin 300 metrelik Şabaniye Caddesi de baştan sona onarılarak, refüj aydınlatmaları sıfırdan yapılacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bir anda kriz geçirdi! Sokak ortasında koronavirüs paniği Bir anda kriz geçirdi! Sokak ortasında koronavirüs paniği
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Van Namaz Vakitleri 19 Mart Perşembe

İmsak
04:43
Sabah
06:04
Öğle
12:19
İkindi
15:44
Akşam
18:24
Yatsı
19:40

Van Nöbetçi Eczaneler19 Mart Perşembe

Erdoğan Eczanesi
Ipekyolu
Gülay Eczanesi
Ipekyolu
Merkez Eczanesi
Ipekyolu
Yenı Kartal Eczanesi
Ipekyolu
Yeni Van Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
Vereseli Uzman Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kaymakam Sayar, öğrencinin asker kıyafeti hayalini gerçekleştirdi

Kaymakam Sayar, öğrencinin asker kıyafeti hayalini gerçekleştirdi

Van’da öğrencilerden Mehmetçiğe koreografili destek

Van’da öğrencilerden Mehmetçiğe koreografili destek

Yol açma çalışması yapan iş makinesi şarampole düştü

Yol açma çalışması yapan iş makinesi şarampole düştü

Teog Birincilerine Tablet

Teog Birincilerine Tablet

Özel İstanbul Hastanesinden Bölgeye Çocuk Yoğun Bakım Hizmeti

Özel İstanbul Hastanesinden Bölgeye Çocuk Yoğun Bakım Hizmeti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.