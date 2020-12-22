Van Büyükşehir Belediyesinden açıklama

Van Büyükşehir Belediyesi, bazı basın yayın organlarında çıkan haberleri yalanladı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Sayıştay’ın 2019 yılı denetim raporlarına dayandırılarak yapılan haberlerde konuların tamamıyla kamuoyunu yanıltmaya dönük olduğu belirtildi. Açıklamada, “Medyada iddia edildiğinin aksine raporda kamu zararı ve konusu itibarıyla da suç teşkil eden hiçbir durumun veya uygulamanın söz konusu olmadığı ifade edilmiştir. Sayıştay düzeltmeleri tamamen teknik hususa ilişkin öneri ve tavsiye niteliğindedir. 2019 Sayıştay raporunun çarpıtıldığı ve denetim sonucunda ne kamunun ne esnafın ne de vatandaşın herhangi bir zararın olmadığı aşikardır. Bu bağlamda yapılan haberler tamamen uydurma olup belediyemizin şeffaflık ilkesi doğrultusunda bazı basın-yayın organlarında iddia edilen söz konusu maddeler ve düzeltmelerin doğrusu aşağıdaki gibidir. Van Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı olan taşınmazların değer tespitinin yapılmadığı ve ilgili muhasebe hesaplarına kaydedilmediği iddia edilmiştir. Oysaki Sayıştay Denetçilerinin 2019 Raporunun 1. Maddesinde denetim esnasında denetçilerin ikazı neticesinde gerekli düzeltmelerin yapıldığına yer verilmiştir. Yani yapılan işlemlerin ‘Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’ hükümleri çerçevesinde yapıldığı ve rapora konu olan husus tamamen teknik bir düzeltmeden ibaret olduğu açıktır. Raporunun denetimi etkilemeyen maddeler başlıklı bölümünün 9. maddesinde ‘Muhasebe verileri üzerinde yapılan incelemede; faaliyet dönemi içinde toplam 370.839,06 TL mevduat faizi geliri elde edildiği ancak bu gelire ilişkin yüzde 15 Gelir Vergisi Stopajı düşülerek 315.214,29 TL net tutar üzerinden muhasebeleştirildiği, 2020 ve sonrası için gerekli hassasiyetin gösterileceği ve 600.05.01.09.03 Mevduat Faizleri ve 630.03.04.03.01 Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler hesaplarının ayrı ayrı kullanılarak muhasebeleştirileceği belirtilmesine rağmen söz konusu hata nedeniyle 2019 Bilançosunda bu hesaplar 55.624,77 TL eksik görünmektedir’ denilmektedir. Van Büyükşehir Belediyemizin banka hesaplarının mevduat faiz gelirlerine tahakkuk eden gelir stopaj vergilerinin ve kesintilerinin ilgili bankalar tarafından re’sen kesildiğinden kayıtlarımıza net meblağlar işlenmediği Sayıştay Denetçilerinin ikazları sonucunda tespit edilmiş ve gerekli düzeltme işlemleri yapılmıştır. Bu işlemde ‘Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’ hükümleri çerçevesinde yapılmış ve teknik bir düzeltmeden başka bir şey değildir. Denetimi etkilemeyen maddeler bölümünün 7/A Maddesinde, ‘539.812,20

