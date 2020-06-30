YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van Büyükşehir Belediyesinden asfalt çalışması

Van Büyükşehir Belediyesinden asfalt çalışması

VAN HABERLERİ  | 30.06.2020 14:34 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi kent merkezindeki cadde ve sokaklarda asfalt çalışması başlatıyor.Kentte başlatılan prestij caddelerin yapımı devam ederken, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı da Cumhuriyet, Zeve, Beyüzümü, Fatih ve Eski Cezaevi caddeleri ile ilçe belediyelerinin sorumluluk alanında bulunan Koçibey, Uzun Sokak, Şehit Osman Çavuş sokakları ve 5 kilometrelik Edremit TOKİ yolunda asfalt çalışması yapacak.

Van Büyükşehir Belediyesinden asfalt çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi kent merkezindeki cadde ve sokaklarda asfalt çalışması başlatıyor.
Kentte başlatılan prestij caddelerin yapımı devam ederken, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı da Cumhuriyet, Zeve, Beyüzümü, Fatih ve Eski Cezaevi caddeleri ile ilçe belediyelerinin sorumluluk alanında bulunan Koçibey, Uzun Sokak, Şehit Osman Çavuş sokakları ve 5 kilometrelik Edremit TOKİ yolunda asfalt çalışması yapacak. Çalışmalarla kış aylarından olumsuz etkilenen cadde ve sokaklar daha konforlu hale getirilecek.
Ayrıca, şu ana kadar belediyenin işgücü ile üretilen 7 bin 200 ton asfalt İskele, İkinisan, Sıhke, Doğu ve Zübeyde Hanım caddeleri ile ara sokaklardaki yollarda yürütülen bakım onarım çalışmalarında kullanıldı.

Van Büyükşehir Belediyesinden asfalt çalışması

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte Athena Gökhan'ın kızı! İşte Athena Gökhan'ın kızı!
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana'da fuhuş operasyonu

Adana'da fuhuş operasyonu

Akyaka’da 6 bin 155 kök kenevir ele geçirildi

Akyaka’da 6 bin 155 kök kenevir ele geçirildi

Kadınların korkulu rüyası ‘Endometriozis’ ten kurtulmak mümkün

Kadınların korkulu rüyası ‘Endometriozis’ ten kurtulmak mümkün

Emekliler çifte bayram yaşamak istiyor

Emekliler çifte bayram yaşamak istiyor

Küçük kardeşlerden örnek davranış

Küçük kardeşlerden örnek davranış

Talas’ta kırsala hizmet yağıyor

Talas’ta kırsala hizmet yağıyor

Van Namaz Vakitleri 30 Haziran Salı

İmsak
02:49
Sabah
04:39
Öğle
12:15
İkindi
16:09
Akşam
19:42
Yatsı
21:23

Van Nöbetçi Eczaneler30 Haziran Salı

Akgün Eczanesi
Ipekyolu
Çağdaş Eczanesi
Ipekyolu
Herdem Eczanesi
Ipekyolu
Nur Eczanesi
Ipekyolu
Şifa Eczanesi
Ipekyolu
Sanat Eczanesi
Baskale
Büyük Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Çatak Atıksu Arıtma Tesisinin yapımı devam ediyor

Çatak Atıksu Arıtma Tesisinin yapımı devam ediyor

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Milletvekili Arvas ve belediye başkanlarından Bakan Varank’a ziyaret

Milletvekili Arvas ve belediye başkanlarından Bakan Varank’a ziyaret

Saadet Partisinden açıklama

Saadet Partisinden açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.