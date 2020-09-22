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Van Büyükşehir Belediyesinden bisiklet turu

VAN HABERLERİ  | 22.09.2020 16:20 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi, ’Avrupa Hareketlilik Haftası’ nedeniyle bisiklet turu etkinliği gerçekleştirdi.Van Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, her yıl 16-22 Eylül tarihinde kutlanan ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’ etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenledi.

Van Büyükşehir Belediyesi, ’Avrupa Hareketlilik Haftası’ nedeniyle bisiklet turu etkinliği gerçekleştirdi.
Van Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, her yıl 16-22 Eylül tarihinde kutlanan ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’ etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenledi. Bisikletin günlük hayatta daha çok kullanılması ve teşviki amacıyla gerçekleştirilen programa Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin, Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanı Nuri Bekiroğlu, Zabıta Dairesi Başkanı Osman Sevinç, Van Gölü Doğa Sporları Kulübü ve Van Gölü Aktivistleri katıldı. Eski Emniyet Müdürlüğü önünde başlayan parkura korona virüs tedbirleri göz önünde bulundurularak temsili olarak 30 bisiklet katıldı. Yaklaşık 3 kilometrelik bisiklet sürüşünün ardından Van Kalesi Atatürk Parkı önünde son bulan etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin, “Bisiklet kullanımı hem insan sağlığına, hem de doğaya büyük katkıları olan bir ulaşım aracı. Bizde bu farkındalığı göz önünde bulundurarak bugün çok güzel bir etkinliğe imza attık. Buradaki amacımız Van gibi sürekli olarak büyüyen ve gelişen bir kentte, bisiklet kullanımını artırmak. Van Büyükşehir Belediyesi olarak böyle çalışmalara büyük önem veriyor, bisiklet kullanımını da daha temiz, daha yeşil ve yaşanılabilir bir kent olma yolunda destekliyoruz” dedi.
Bisiklet etkinliğine katılan Van Gölü Doğa Sporları Kulübü ve Van Gölü Aktivistleri de böyle bir etkinlik düzenlediği için Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler.

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