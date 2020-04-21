YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van Büyükşehir Belediyesinden çiftçilere destek

Van Büyükşehir Belediyesinden çiftçilere destek

VAN HABERLERİ  | 21.04.2020 16:51 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından bahar mevsimiyle birlikte kırsal mahallelerde tarımsal sulama kanalları temizliği, bent bağlama ve gölet temizliği çalışmaları başlatıldı.Van’da çetin geçen kış aylarının ardından havaların ısınmasıyla birlikte harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallerde çiftçilerin yaz aylarında mağdur olmaması adına çalışmalarına hız verdi.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından bahar mevsimiyle birlikte kırsal mahallelerde tarımsal sulama kanalları temizliği, bent bağlama ve gölet temizliği çalışmaları başlatıldı.
Van’da çetin geçen kış aylarının ardından havaların ısınmasıyla birlikte harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallerde çiftçilerin yaz aylarında mağdur olmaması adına çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda Tarımsal İşler Dairesi Başkanlığı ekipleri, çiftçilerin arazi sulamasında kullanacağı suyun sağlandığı göletler ile kanallar ve bentlerde bakım onarım çalışması yaptı. Çalışma ile su akışının kesintiye uğramaması sağlanıyor.
Gürpınar ilçesine bağlı Güzelsu ve Üçgen mahallelerinde başlatılan çalışma, 13 ilçeye bağlı kırsal mahallerde yapılacak. Tarımsal arazilerin sulamasında önemli olan çalışma çiftçilerden de tam not aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
23 Nisan için dikkat çeken öneri: Camilerde... 23 Nisan için dikkat çeken öneri: Camilerde...
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Trafo çalma girişiminde bulunan iki kişi suçüstü yakalandı

Trafo çalma girişiminde bulunan iki kişi suçüstü yakalandı

Bin 100 ton vişne rekoltesi bekleniyor

Bin 100 ton vişne rekoltesi bekleniyor

Başkan Alim Işık: "Esnafımızın yanındayız"

Başkan Alim Işık: "Esnafımızın yanındayız"

Konya Büyükşehir trafiği rahatlatmak için kavşaklarda düzenleme yapılıyor

Konya Büyükşehir trafiği rahatlatmak için kavşaklarda düzenleme yapılıyor

Kütahya’da 8 bin 161 haneye 8 milyon 161 bin TL nakdi yardım

Kütahya’da 8 bin 161 haneye 8 milyon 161 bin TL nakdi yardım

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Van Namaz Vakitleri 21 Nisan Salı

İmsak
03:46
Sabah
05:15
Öğle
12:10
İkindi
15:54
Akşam
18:55
Yatsı
20:19

Van Nöbetçi Eczaneler21 Nisan Salı

Erdoğan Eczanesi
Ipekyolu
Mahya Eczanesi
Ipekyolu
Nehir Eczanesi
Ipekyolu
Sevgi Eczanesi
Ipekyolu
Akdağ Eczanesi
Edremit
Sanat Eczanesi
Baskale
Deva Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kovid-19 taşıyan 4 yolcu şehirler arası otobüsten indirilerek hastaneye sevk edildi

Kovid-19 taşıyan 4 yolcu şehirler arası otobüsten indirilerek hastaneye sevk edildi

Van Gölü kenarındaki sazlık alan alev alev yandı

Van Gölü kenarındaki sazlık alan alev alev yandı

Milletvekili Arvas: “Tarımsal ve kültürel değeri olan Erciş üzümünü yaygınlaştırıyoruz”

Milletvekili Arvas: “Tarımsal ve kültürel değeri olan Erciş üzümünü yaygınlaştırıyoruz”

VASKİ’den su kesintisi uyarısı

VASKİ’den su kesintisi uyarısı

Van'da çeşitli mesleklerden gönüllülerin ürettiği maskeler kurumlara dağıtılıyor

Van'da çeşitli mesleklerden gönüllülerin ürettiği maskeler kurumlara dağıtılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.