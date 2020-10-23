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Van Büyükşehir Belediyesinden deprem sergisi

VAN HABERLERİ  | 23.10.2020 15:04 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi, depremin 9’uncu yıldönümü dolayısıyla fotoğraf sergisi düzenledi.23 Ekim 2011 tarihlerinde Van’da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin 9’uncu yıldönümü dolayısıyla büyükşehir belediyesi, anma etkinlikleri kapsamında bir fotoğraf sergisi açtı.

Van Büyükşehir Belediyesi, depremin 9’uncu yıldönümü dolayısıyla fotoğraf sergisi düzenledi.
23 Ekim 2011 tarihlerinde Van’da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin 9’uncu yıldönümü dolayısıyla büyükşehir belediyesi, anma etkinlikleri kapsamında bir fotoğraf sergisi açtı. Van Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde düzenlenen sergide depremin etkilediği hayatlar ve yıkılan binaların yer aldığı 40 fotoğraf sergilendi.
Sergiyi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Seyfullah Şağban ile birlikte gezen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan, kentin deprem geçmişini göz önünde bulundurarak, halkın daha güvenli alanlarda, güven içerisinde yaşayacağı yeni imar alanları belirlemek için kent genelinde çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Özvan, “İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığımızca gerek hali hazır haritaların yapılması ve revize edilmesi, gerekse yapı kontrol anlamında, deprem hasarlarını en aza indirgeyecek konut yapı alanlarının belirlenmesi için de kapsamlı bir çalışma içindeyiz. İmar bir şehrin ulaşımından sosyal yapısına kadar birçok alanı etkilediği için emin adımlarla ilerlemeye çalışıyoruz. Bu konuda yeni bir yapılanma içindeyiz. Birkaç yıl sonra da bu çalışmaların verimini alacağız” dedi.

“Van’ın ilk imar yönetmeliğini hazırlıyoruz”
Türkiye’nin birçok kentinde olmayan kent merkezi ve 13 ilçeyi kapsayacak Van’ın ilk imar yönetmeliği üzerinde çalıştıklarını da sözlerine ekleyen Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Özvan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Taslağı hazırlanarak görüşmelerine başlanan yeni imar yönetmeliği ile birlikte kaçak ve imara uygun olmayan yapıların tamamen önüne geçmeyi hedefliyoruz. Yine aynı çalışma kapsamında kent estetik kurulunun da kurulmasına karar verdik. Bu çalışmalar kentimiz için umut vericidir. TOKİ’nin yaptığı gibi sağlam zeminlerde, sosyal donatı alanları geniş ve ayrık nizam yapılar deprem açısından daha uygun. Şehrin gelecekte daha modern ve estetik tasarlanması için çalışmayı yürütmekteyiz. Biz bu çalışmaları yaparken, ilçe belediyelerimizle de bu konuda uyum içerisinde çalışıyoruz. Bu adımlarla birlikte Van’ın imarında yeni bir çağ başlatmış olacağız. Ben bugün tekrardan depremde hayatını kaybedenlere rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum.”
23 Ekim’de 7.2, 9 Kasım 2011 de ise 5.6 büyüklüğündeki iki depremle sarsılan Van ve ilçeleri bu depremlerden büyük zarar görmüş, depremler sonucunda 644 kişi hayatını kaybetmişti. 1966 kişi yaralanmış ve 252 kişi ise enkazdan sağ olarak kurtarılmıştı. Binlerce insan, uzun süre evlerine girememiş ve büyük bir çoğunluk Van’dan geçici olarak göç etmek zorunda kalmıştı. Depremlerin ardından önce çok sayıda çadır kent ve ardından konteyner kentler kurularak insanların çetin kış koşullarında dışarıda kalmalarına engel olunmuş ve yaşanan sıkıntılar giderilmeye çalışılmıştı.

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