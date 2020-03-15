YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van Büyükşehir Belediyesi’nden itfaiye eri için taziye mesajı

Van Büyükşehir Belediyesi’nden itfaiye eri için taziye mesajı

VAN HABERLERİ  | 15.03.2020 14:56 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi, çığ altında kalan ve bu gün kar altından çıkarılan itfaiye personeli için taziye mesajı yayımladı.Van Büyükşehir Belediyesi yayımladığı mesajında, "Bahçesaray karayolunda 4-5 Şubat tarihlerinde meydana gelen çığ felaketi sonrası arama kurtarma çalışmaları esnasında çığ altında kalan itfaiyepersonelimiz Mehmetcan Daşdemir’in bugün yapılan aramalarda maalesef cansız bedenine ulaşıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi’nden itfaiye eri için taziye mesajı

Van Büyükşehir Belediyesi, çığ altında kalan ve bu gün kar altından çıkarılan itfaiye personeli için taziye mesajı yayımladı.
Van Büyükşehir Belediyesi yayımladığı mesajında, "Bahçesaray karayolunda 4-5 Şubat tarihlerinde meydana gelen çığ felaketi sonrası arama kurtarma çalışmaları esnasında çığ altında kalan itfaiye
personelimiz Mehmetcan Daşdemir’in bugün yapılan aramalarda maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Büyükşehir Belediyesi olarak çığ felaketinde hayatını kaybeden tüm şehitlerimize bir kez daha Allah’tan
rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKoronavirüsü çok önceden fark eden Çinli doktordan kan donduran gerçek: Halkı uyardığım için kınandımKoronavirüsü çok önceden fark eden Çinli doktordan kan donduran gerçek: Halkı uyardığım için kınandım
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir’de 25 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir’de 25 aranan şahıs yakalandı

Yeni Cami dezenfekte edildi

Yeni Cami dezenfekte edildi

Alanya’da yol verme kavgası kanlı bitti

Alanya’da yol verme kavgası kanlı bitti

Antalyasporlu Sinan Gümüş'ten lig ve milli takım değerlendirmesi:

Antalyasporlu Sinan Gümüş'ten lig ve milli takım değerlendirmesi:

Konyaspor, galibiyet özlemini Fenerbahçe maçıyla giderdi

Konyaspor, galibiyet özlemini Fenerbahçe maçıyla giderdi

Şanlıurfa Valiliğinde "koronavirüs tedbirleri" toplantısı yapıldı

Şanlıurfa Valiliğinde "koronavirüs tedbirleri" toplantısı yapıldı

Van Namaz Vakitleri 15 Mart Pazar

İmsak
04:49
Sabah
06:11
Öğle
12:20
İkindi
15:42
Akşam
18:20
Yatsı
19:36

Van Nöbetçi Eczaneler15 Mart Pazar

Emre Eczanesi
Ipekyolu
Erdoğan Eczanesi
Ipekyolu
Huzur Eczanesi
Ipekyolu
Özge Eczanesi
Ipekyolu
Ayaz Eczanesi
Baskale
Saki Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Edremit Belediyesi korona virüs fırsatçılarına karşı harekete geçti

Edremit Belediyesi korona virüs fırsatçılarına karşı harekete geçti

Kaymakam Sayar, öğrencinin asker kıyafeti hayalini gerçekleştirdi

Kaymakam Sayar, öğrencinin asker kıyafeti hayalini gerçekleştirdi

Van’da öğrencilerden Mehmetçiğe koreografili destek

Van’da öğrencilerden Mehmetçiğe koreografili destek

Yolda mahsur kalan öğretmenler, Erciş Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı

Yolda mahsur kalan öğretmenler, Erciş Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı

Özgür Alter Van’da sahne alacak

Özgür Alter Van’da sahne alacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.