Van Büyükşehir Belediyesinden karla mücadele çalışması

Van’ın tamamını iki gündür etkisi altına alan kar yağışına karşı tüm önlemleri alan büyükşehir belediyesi, kent merkezinde gece boyunca küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Van Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yaşamı olumsuz etkileyen kar yağışına karşı sorumluluk alanında karla mücadelesine devam ediyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığının koordinasyonunda yaklaşık bin personel ve 250 araçtan oluşan kar timleri, gece yoğun bir şekilde çalıştı. Yağışa ve tipiye rağmen olumsuzlukların önüne geçebilmek için kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiren ekipler, özellikle araç ve yaya trafiğinin bulunduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanı Halil İbrahim Ateş, kent ulaşımında sıkıntı yaşanmaması için vatandaşlardan daha dikkatli olmaları ve kar lastiği olmadan yola çıkılmaması yönünde uyarılarda bulundu. Vatandaşların şahsi araçları yerine toplu taşıma araçlarını tercih etmelerini de isteyen Ateş, kendi araçları ile yola çıkan vatandaşların ise yanlarında mutlaka zincir bulundurmalarını istedi.

