Van Büyükşehir Belediyesi’nden karla mücadele çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi, 200 iş makinesi ve 560 personelle 24 saat esasına göre karla mücadele çalışması yürütüyor.

İki gündür kentte etkili olan kar yağışı ile birlikte çalışma başlatan Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, gece boyu küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yol ve kaldırım temizleme çalışmalarına başlayan ekipler tarafından, Fen İşleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için yoğun bir mesai harcanıyor. Önceden tedbirini alan ekipler kar yağışı ile birlikte Cumhuriyet, Maraş, İki Nisan, Sıhke, Zübeyde Hanım, Hacıbekir, Kale Yolu ve Erek Dağı caddeleri başta olmak üzere sorumluluk alanında bulunan tüm cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca karla mücadele ekipleri, kırsalda ulaşıma kapanan 211 yerleşim yerinden 96’sının yolunu açarken 115 mahalle ve mezra yolunda ise çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor.

