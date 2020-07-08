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Van Büyükşehir Belediyesinden korona virüs denetimleri

VAN HABERLERİ  | 08.07.2020 16:04 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi, 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen korona virüs denetimleri kapsamında il genelinde bulunan toplu taşıma araçlarında denetim yaptı.İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine göndermiş olduğu genelge ile ülke genelinde eş zamanlı düzenlenen korona virüs denetimi Van’da da gerçekleştirildi.

Van Büyükşehir Belediyesi, 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen korona virüs denetimleri kapsamında il genelinde bulunan toplu taşıma araçlarında denetim yaptı.
İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine göndermiş olduğu genelge ile ülke genelinde eş zamanlı düzenlenen korona virüs denetimi Van’da da gerçekleştirildi. Birçok noktada polis, jandarma, Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından denetimler yapılırken, kurallara uymayan vatandaşlara da gerekli cezai işlemler uygulandı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri de Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplu taşıma araçları ve ticari taksilerde denetim yaptı. Ekipler şoförlere maskesiz yolcu alınmaması gerektiği ve yolcu kapasitesinin aşılmaması uyarısında bulundu.
Ekipler, toplu taşıma araçlarının yanı sıra park, bahçe, meydan, cadde, sokak ve benzeri yerlerde de vatandaşların maske, sosyal mesafe ve diğer kurallara uyup uymadıklarını kontrol etti.

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Karaman Eczanesi
Ipekyolu
Nefes Eczanesi
Ipekyolu
Hazem Eczanesi
Edremit
Fatih Eczanesi
Caldiran
Selçuk Eczanesi
Catak
Çağlar Eczanesi
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