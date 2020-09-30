YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van Büyükşehir Belediyesinden pet shop işletmecilerine sertifikalı eğitim

Van Büyükşehir Belediyesinden pet shop işletmecilerine sertifikalı eğitim

VAN HABERLERİ  | 30.09.2020 14:13 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından ev ve süs hayvanları satışı yapan (Pet Shop) işletmecilere yönelik sertifikalı eğitim semineri verildi.Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, maske ve mesafe kuralları çerçevesinde eğitim seminerlerini sürdürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından ev ve süs hayvanları satışı yapan (Pet Shop) işletmecilere yönelik sertifikalı eğitim semineri verildi.
Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, maske ve mesafe kuralları çerçevesinde eğitim seminerlerini sürdürüyor. Bu kapsamda kentteki pet shop işletmecilerine yönelik eğitim semineri düzenlendi. Hacıbekir Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve 3 gün süren eğitim seminerinin ardından katılımcılara sertifika verildi. 16 pet shop işletmecisinin katıldığı seminerin birinci gününde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden (Van-YYÜ) Dr. Cemal Buğday, hayvanların korunmasına dair Avrupa Sözleşmesi, hayvan ekolojisi ve hayvan davranışları ile ilgili eğitim verirken, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden Veteriner Hekim Büşra Gümüş ise hayvan satışı, barınma, eğitim yerlerinin açılışı, ruhsatlandırılması ve denetleme yönetmeliğini anlattı.
Eğitimlerin ikinci ve son günlerinde ise Büyükşehir Belediyesi Hayvan Sağlığı ve Koruma Şube Müdürü Abdullah Saraçer; hayvan bakımı ve beslenmesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden Maruf Arslan ise 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve nesli tehlike altındaki türlerin ticaretine ilişkin CİTES sözleşmesi ile ilgili detaylı bilgiler sundu.
Eğitim seminerinin ardından katılımcılara sertifikalarını veren Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Allahverdi, kentte daha bilinçli bir pet shop işletmeciliği hedeflediklerini belirterek katılımcılara teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Caner'in renkli dünyası dudak uçuklattı! Caner'in renkli dünyası dudak uçuklattı!
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
"300 fabrika" iddialarına "yerinde" yanıt
"300 fabrika" iddialarına "yerinde" yanıt
Kaymakam Akköz, öğrencilere tablet hediye etti
Kaymakam Akköz, öğrencilere tablet hediye etti
AGÜ Öğrencisine Teknofest 2020’den 1’incilik Ödülü
AGÜ Öğrencisine Teknofest 2020’den 1’incilik Ödülü
Attamah’a taraftardan stoper tepkisi
Attamah’a taraftardan stoper tepkisi
Manisa Çölyak Derneğinin projesine ödül
Manisa Çölyak Derneğinin projesine ödül
Görme kusurları tarih oluyor
Görme kusurları tarih oluyor

Van Namaz Vakitleri 30 Eylül Çarşamba

İmsak
04:33
Sabah
05:54
Öğle
12:01
İkindi
15:21
Akşam
17:59
Yatsı
19:14

Van Nöbetçi Eczaneler30 Eylül Çarşamba

Karaman Eczanesi
Ipekyolu
Uçar Eczanesi
Ipekyolu
Yağmur Eczanesi
Ipekyolu
Yenı Derman Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
Büyük Eczanesi
Caldiran
Selçuk Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Korkutan yangın itfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü
Korkutan yangın itfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Erciş’te “101 Okul 101 Kütüphane Projesi”
Erciş’te “101 Okul 101 Kütüphane Projesi”
Van'da Kar Yağışı Ve Sis
Van'da Kar Yağışı Ve Sis
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.