YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van Büyükşehir Belediyesinden sokak hayvanlarına sıcak yuva

Van Büyükşehir Belediyesinden sokak hayvanlarına sıcak yuva

18.02.2021 13:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Büyükşehir Belediyesi, hava sıcaklığının eksi 30 derecelere kadar düştüğü Çaldıran ilçesine sokak hayvanları için kulübe bıraktı.Kış aylarının başlaması ile birlikte düzenli olarak sokak ve yaban hayvanlarının korunması için 13 ilçede çalışmalar yapan Van Büyükşehir Belediyesi, dondurucu soğukların etkili olduğu Çaldıran’da da sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı.

Van Büyükşehir Belediyesi, hava sıcaklığının eksi 30 derecelere kadar düştüğü Çaldıran ilçesine sokak hayvanları için kulübe bıraktı.
Kış aylarının başlaması ile birlikte düzenli olarak sokak ve yaban hayvanlarının korunması için 13 ilçede çalışmalar yapan Van Büyükşehir Belediyesi, dondurucu soğukların etkili olduğu Çaldıran’da da sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Çaldıran Belediyesi ve gönüllü hayvan severlerin de yer aldığı çalışmayla ilçenin belirli noktalarına sokak hayvanları için kulübeler bırakıldı. Yavru köpeklerin iç ve dış parazit aşılarını da yapan veteriner hekimler, hayvanlar için ilçedeki odak noktalarına da bol miktarda mama bıraktı.
Sokak hayvanları için yıl boyunca merkez dahil tüm ilçelerde çalışma yürüttüklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Hayvan Sağlığı ve Koruma Şube Müdürü Abdullah Saraçer, “Çaldıran ilçemiz Türkiye’nin en soğuk ilçelerinden biri. Bizde bunu göz önünde bulundurarak ilçemizde sokak hayvanları için kulübeler yaptık. Bu kulübeleri farklı noktalara bıraktık. Bu kulübeler sokak hayvanlarını dondurucu soğuklarda bir nebze olsun koruyacaktır. Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarımız yine 13 ilçede devam ediyor. Her gün ilimiz genelindeki 70’ten fazla odak noktamıza 300 kilogram civarında mama bırakıyoruz. Aşılama ve kısırlaştırma çalışmalarımız da devam ediyor” dedi.
Yapılan çalışmadan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Van İl Temsilcisi Rabia Aslan, “Van Büyükşehir Belediyesi, Çaldıran ilçesine gelerek soğuktan üşüyen hayvanlar için kulübeler yaptı. Şimdi belediye ekipleri ile birlikte üşüyen hayvanlar için belirli yerlere kulübeler bırakıyoruz. Bu çalışma için Van Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir çalışma, hayvanları bir nebze de olsa soğuktan korunmak için çok iyi oldu” dedi.
Yaralı ve bitkin bulunan hayvanlar ise tedavileri yapılmak üzere Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süpürge devi Türkiye pazarına girdi!Süpürge devi Türkiye pazarına girdi!
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel
1/

Van Namaz Vakitleri 18 Şubat Perşembe

İmsak
05:25
Sabah
06:47
Öğle
12:25
İkindi
15:25
Akşam
17:54
Yatsı
19:11

Van Nöbetçi Eczaneler18 Şubat Perşembe

Ozan Eczanesi
Ipekyolu
Polater Eczanesi
Ipekyolu
Sevgi Eczanesi
Ipekyolu
Akdağ Eczanesi
Edremit
Başkale Eczanesi
Baskale
Fatih Eczanesi
Caldiran
Selçuk Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Eskişehir'de karı koca ve 4 yaşındaki çocukları evlerinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu

Eskişehir'de karı koca ve 4 yaşındaki çocukları evlerinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kar yağışları balık tezgahlarını etkiledi

Kar yağışları balık tezgahlarını etkiledi

Çetindağ, “Bizim sabrımızı denemesinler”

Çetindağ, “Bizim sabrımızı denemesinler”

Samsunspor, İstanbul'dan avantajlı skorla dönmek istiyor

Samsunspor, İstanbul'dan avantajlı skorla dönmek istiyor

Diğer Haberler

Van Radyo ve Televizyon Sunucuları Birliği kuruldu

Van Radyo ve Televizyon Sunucuları Birliği kuruldu

Başkan Berge’den Regaip Kandili mesajı

Başkan Berge’den Regaip Kandili mesajı

Van YYÜ’den öğrencilerine ücretsiz online KPSS eğitimi

Van YYÜ’den öğrencilerine ücretsiz online KPSS eğitimi

Van'da hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Van'da hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Vali Bilmez’den Regaip Kandili mesajı

Vali Bilmez’den Regaip Kandili mesajı

Vali Bilmez’den Regaip Kandili mesajı

Vali Bilmez’den Regaip Kandili mesajı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.