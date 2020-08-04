YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van Büyükşehir Belediyesinden tarımsal hizmet atağı

Van Büyükşehir Belediyesinden tarımsal hizmet atağı

VAN HABERLERİ  | 04.08.2020 16:04 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan tarımsal hizmet atağı, Kurban Bayramı süresince devam etti.Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in talimatıyla bahar aylarından itibaren kent genelinde başlatılan tarım hizmetleri aralıksız devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan tarımsal hizmet atağı, Kurban Bayramı süresince devam etti.
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in talimatıyla bahar aylarından itibaren kent genelinde başlatılan tarım hizmetleri aralıksız devam ediyor. Van ve 13 ilçede yeni sulama kanalları, göletler, arazi sulama sistemleri, hayvan içme suyunda kullanılan sıvatların kurulumu ve yeni arazi yollarını açan Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 4 günlük Kurban Bayramı süresince de çiftçilerin en üst verimi alması adına hizmetlerini sürdürdü.
Yapılan hizmetler kapsamında son olarak Başkale ilçesi Savaş köyünde çiftçilerin arazi sulamada kullanacağı yeni sulama kanalı yapılırken, Bahçesaray Han Yaylası’na da arazi yolu açılarak ulaşım sağlandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

Kaş’ta tarihi köşkler yeniden hayat buluyor

Kaş’ta tarihi köşkler yeniden hayat buluyor

Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, yeni ekibini belirledi

Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, yeni ekibini belirledi

Karpuz zam şampiyonu oldu

Karpuz zam şampiyonu oldu

Erzincan’da bayram süresince meydana gelen trafik kazalarında 43 kişi yaralandı

Erzincan’da bayram süresince meydana gelen trafik kazalarında 43 kişi yaralandı

Ordu’da avcı sayısı azaldı, pul satışı arttı

Ordu’da avcı sayısı azaldı, pul satışı arttı

Van Namaz Vakitleri 4 Ağustos Salı

İmsak
03:28
Sabah
05:04
Öğle
12:18
İkindi
16:07
Akşam
19:21
Yatsı
20:51

Van Nöbetçi Eczaneler 4 Ağustos Salı

Akay Eczanesi
Ipekyolu
Elıf Eczanesi
Ipekyolu
Polat Eczanesi
Ipekyolu
Bölge Eczanesi
Edremit
Ayaz Eczanesi
Baskale
Atabay Eczanesi
Caldiran
Selçuk Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Milletvekili Arvas öncülüğündeki heyet çevre yolu için Ankara’da

Milletvekili Arvas öncülüğündeki heyet çevre yolu için Ankara’da

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

İpekyolu’nda binaların dış cephesi değişiyor

İpekyolu’nda binaların dış cephesi değişiyor

Van Büyükşehir Belediyesi hurda kamyonları arazöze çevirdi

Van Büyükşehir Belediyesi hurda kamyonları arazöze çevirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.