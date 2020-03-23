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Van Büyükşehir Belediyesinden yaşlı vatandaşlara sıcak yemek

VAN HABERLERİ  | 23.03.2020 14:30 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgınında ‘evdekal’ çağrısına uyan yaşlı vatandaşların yemeklerini evlerine kadar götürüyor.Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı Van Büyükşehir Belediyesi virüs yayılımını engellemek üzere çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgınında ‘evdekal’ çağrısına uyan yaşlı vatandaşların yemeklerini evlerine kadar götürüyor.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı Van Büyükşehir Belediyesi virüs yayılımını engellemek üzere çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, salgınında en büyük risk grubunu oluşturan 65 yaş üstü vatandaşlar için seferber oldu. Van Büyükşehir Belediyesine ait aşevinde özenle pişirilen üç çeşit yemek, el değmeden paketlenerek gıda mühendislerinin denetiminden geçirildikten sonra yaşlı vatandaşların evlerine teslim ediliyor. Salgın dolayısıyla yaşlı vatandaşların yanı sıra maddi durumu kötü olan vatandaşları da unutmayan ekipler, 2 öğün üç çeşit yemeği evlerine kadar götürüyor. Aşevi bünyesinde 4 ekip ve 8 personelle günlük olarak dağıtılan yemekler için her aşamada hijyen kuralları en üst düzeyde uygulanıyor.
Evlerine yemek götürülen 80 yaşındaki Siyahmet İpekten, verilen hizmetten memnun olduklarını belirterek, “Salgından dolayı devletimizin ‘evdekal’ çağrısına uyuyoruz. Zaten evde hasta da var. O yüzden normal zamanlarda da pek çıkamıyordum. Allah devletimizden razı olsun, sıcak yemeğimizi evlerimize kadar getiriyor. Cenab-ı Allah devletimize zeval vermesin” dedi.
Ekipleri dualarla karşılayan 85 yaşındaki Ahmet Durur ise kendilerine şefkat eli uzatan devlet yetkililerine teşekkür ederek, şunları söyledi:
“Böyle zor bir zamanda bizleri unutmayan Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimize teşekkür ediyoruz. 85 yaşındayım ilk defa böyle bir felaket yaşıyoruz. İnşallah bunları da atlatacağız. Allah devletimize zeval vermesin. 2 öğün sıcak yemeğimizi kapımıza kadar getiriyorlar. Allah emeği geçen herkesten razı olsun.”

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