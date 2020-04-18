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Van Büyükşehir Belediyesi’nden yoğun hasta nakil mesaisi

VAN HABERLERİ  | 18.04.2020 18:10 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı hastaneye gitmesi gereken vatandaşlar için yoğun bir mesai yaptı.İçişleri Bakanlığı tarafından Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında hafta sonları 30 büyükşehir ve Zonguldak da uyguladığı sokağa çıkma kısıtlamasında evde bakıma muhtaç ve hastaneye gitmesi gereken vatandaşlar 153-155 ve 156 hatlarını arayarak yardım istiyor.

Van Büyükşehir Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı hastaneye gitmesi gereken vatandaşlar için yoğun bir mesai yaptı.
İçişleri Bakanlığı tarafından Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında hafta sonları 30 büyükşehir ve Zonguldak da uyguladığı sokağa çıkma kısıtlamasında evde bakıma muhtaç ve hastaneye gitmesi gereken vatandaşlar 153-155 ve 156 hatlarını arayarak yardım istiyor. Bu kapsamda Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin hasta nakil ve evde bakım hizmetleri de aralıksız devam ediyor. Vardiyalı bir şekilde 7/24 çalışan ekipler, 153-155 ve 156 telefon hatlarından gelen yönlendirmeler ile hastaların yardımına koşuyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi biten Pakize Tatar isimli kadın, taburcu edildi. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle evine gitmek için araç bulamayan kadın 155 polis imdat hattını arayıp yardım istedi. Buradan yönlendirilen Sağlık ekipleri, kadını hastaneden alarak evine bıraktı.
Merkez İpekyolu ilçesi Halilağa Mahallesinde oturan Fadıl Aladağ ise, günlük iğnesi için hastaneye gitmesi gerektiğini 155’e bildirdi. Polis ekipleri ise Aladağ’a evden çıkmaması gerektiğini belirterek sağlık ekiplerin geleceğini söyledi. Kısa süre sonra eve giden ekipler, hastanın iğnesini yaptı. Kendisinin mağdur edilmediğini ve çok memnun olduğunu ifade eden Aladağ, ekiplere teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi Sağlık ekipleri 153-155 ve 156’dan gelen her türlü yönlendirmeyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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