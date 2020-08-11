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Van Büyükşehir Belediyesinden yol asfaltlama çalışması

VAN HABERLERİ  | 11.08.2020 16:34 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 3 kilometrelik Beyüzümü Caddesi’ni asfaltlıyor.Van Büyükşehir Belediyesi, kentte başlattığı yol ve asfalt çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 3 kilometrelik Beyüzümü Caddesi’ni asfaltlıyor.
Van Büyükşehir Belediyesi, kentte başlattığı yol ve asfalt çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda Van Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk ağında bulunan ve yıllardır asfaltı sıkıntılı olan Tuşba ilçesinin Beyüzümü Mahallesi’ndeki cadde asfaltlanıyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından 15 Temmuz’da başlatılan çalışmalar devam ederken, cadde boyu yapılan drenaj ve altyapı çalışmaları tamamlandı. Sıcak asfalt serimine başlayan ekipler, çalışmaları kısa sürede tamamlayarak caddeyi tamamıyla trafiğe açmayı planlıyor.
Çalışma ile cadde daha güzel bir hale getirilirken, mahalle sakinleri de Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’e yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti.
Van Büyükşehir Belediyesinin Beyüzümü Caddesi’nin yanı sıra Zeve Caddesi, Fatih Caddesi ve Gevaş ilçesi İnköy Mahallesi’nde toplam 14 kilometrelik yolda drenaj, PMT ve sıcak asfalt çalışması yapacağı belirtildi.

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