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Van Büyükşehir Belediyesinden yol asfaltlama çalışması

VAN HABERLERİ  | 28.08.2020 09:19 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi, Tuşba ilçesinde bulunan 1,5 kilometrelik Fatih Caddesi’nde asfalt serimine başladı.Van Büyükşehir Belediyesi, güvenli ve konforlu ulaşım için kent genelinde başlattığı asfalt çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, Tuşba ilçesinde bulunan 1,5 kilometrelik Fatih Caddesi’nde asfalt serimine başladı.
Van Büyükşehir Belediyesi, güvenli ve konforlu ulaşım için kent genelinde başlattığı asfalt çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca İstasyon ile Seyrantepe mahallelerini birbirinden ayıran Fatih Caddesi’nde asfalt çalışmaları başladı. Daha önce altyapı eksiklikleri giderilen ve zemin güçlendirmesi yapılan 1,5 kilometrelik cadde, 12 metre genişliğine kavuşturularak baştan aşağı yenileniyor.
Asfalt sezonunun başlamasıyla birlikte kolları sıvayan Van Büyükşehir Belediyesi, kenti adeta şantiye alanına dönüştürerek Maraş, Hacıbekir, Milli Egemenlik, Zeve, Beyüzümü ve Şehit Osman caddeleri gibi birçok caddeyi yeniliyor.

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