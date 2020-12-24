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Van Büyükşehir Belediyesinin kar ordusu görev başında

VAN HABERLERİ  | 24.12.2020 14:05 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele çalışmalarını 580 personel ve 187 iş makinesiyle gerçekleştiriyor.Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele çalışmalarını 580 personel ve 187 iş makinesiyle gerçekleştiriyor.
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda merkez ve 13 ilçede yaklaşık 6 bin kilometre yol ağında 580 personel, 187 iş makinesi ile 17 şantiye, 23 ekiple gece gündüz demeden zorlu coğrafyaya rağmen karla mücadele eden ekipler, açılmadık yol bırakmıyor. Kurtarma çalışmalarında da ön saflarda yer alan Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, birçok hastanın zamanında hastaneye yetiştirilmesine de vesile oluyor. Yollarda mahsur kalan vatandaşların da yardımına koşan ekipler yaşanacak büyük tehlikelerin önüne geçmiş oluyor.

85 kilometre kaldırım ağı
Yüksek rakımlarda amansız mücadele eden ekipler şehir merkezinde de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Park Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Cumhuriyet, Kazım Karabekir, Milli Egemenlik, Defterdarlık, Hacıbekir, Hastane, İkinisan, Sıhke ve Zübeyde Hanım caddelerinde kar temizleme çalışması yapıyor. 85 kilometrelik merkez kaldırım ve yol ağını kazalara neden olmamak için süratle temizliyor.

5 bin ton tuz kullanacak
Geçen yıl içerisinde kentte son 26 yılın rekor kar yağışı yaşanırken, Van Büyükşehir Belediyesi sadece şehir merkezinden 15 bin kamyon ile 176 bin metreküp kar taşıdı. Dondurucu soğukların da yaşandığı kentte 4 bin ton tuz kullanıldı. Bu yıl içinde işini şansa bırakmayan Van Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede kullanılmak üzere 5 bin ton tuzu kullanılmak üzere ihale usulü ile satın aldı.

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