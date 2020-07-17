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Van Büyükşehir Belediyesinin tarım seferberliği devam ediyor

VAN HABERLERİ  | 17.07.2020 11:46 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesinin tarımsal üretimine verdiği desteği arttırılarak sürdürüyorVan’da Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in talimatı doğrultusunda başlayan tarım seferberliği devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesinin tarımsal üretimine verdiği desteği arttırılarak sürdürüyor
Van’da Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in talimatı doğrultusunda başlayan tarım seferberliği devam ediyor. Korona virüs sürecinde ‘önce üretim’ diyerek Van merkez ve 13 ilçenin tüm kırsal mahallelerinde tarım hareketliliği başlatan Van Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere sunmuş olduğu desteklerle bu yıl tarım ve hayvancılıkta zirve noktayı hedefliyor. Seferberlik çağrısı kapsamında Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, birçok mahallede arazi yolu, gölet yapım ve onarımı, kanal yapımı ve temizliği, koruge boru döşeme çalışmaları, sıvat kurulumu ile çiftçilere üretim konusunda destek sunuyor. Daire başkanlığına bağlı ekipler, bir günde 7 ilçede yürüttüğü çalışmalarla hizmet atağını devam ettiriyor. Muradiye’nin Uluşar, Erciş’in Kozluca, Bahçesaray’ın Han ve Güneyyamaç, Saray’ın Koçbaşı ve Özalp ilçesinin Dağdeviren mahallelerinde arazi ve yayla yollarını açarak çiftçilerin ulaşımına sunan ekipler, yine Muradiye’nin Topuzarpa Mahallesi’nde gölet ve sıvatlara çiftçilerin ulaşımını sağlarken, Çaldıran’ın Fatih Mahallesi ile Saray’ın Çavdarlık Mahallesi’nde de sulama kanallarında temizlik çalışması yürüttü.
Başkale ilçesi Atlılar Mahallesi’nde bulunan mevcut sulama kanallarının temizliğini de yapan ekipler, Erciş ilçesinde yaşanan sel sonrasında hasar gören tarım arazilerinde de çalışma başlattı.
Başlatılan tarım seferberliği ile çiftçilerin üretimine büyük katkı sunan Van Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını 13 ilçenin kırsal mahallelerinde aralıksız sürdüreceği belirtildi.

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