Van Büyükşehir, Gürpınar’da 13,5 kilometrelik yolu asfaltlıyor

Van Büyükşehir Belediyesi, Gürpınar ilçesinde yaklaşık 13,5 kilometrelik yolda sıcak asfalt çalışması yapıyor.

Van Büyükşehir Belediyesi 13 ilçede başlattığı yol ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığınca 2020 asfalt programında yer alan 5,5 kilometrelik Gürpınar ilçesi Koyunyatağı mahalle yolu okullar bölgesi, Ortaköy Mahalle Yolu ve Hasankoç mezra yolunda çalışmalar tamamlanarak yol çizgi çalışması yapıldı. 4,5 kilometrelik Çavuştepe, Çakınlı ve Yatağan Grup mahalle yolu ile 3,5 kilometrelik Yolaşan Mahalle yolu ve Aşağıkaymaz Mahallesi Arkboyu mezra yollarında ise çalışmalar devam ediyor. Ayrıca ilçenin kırsal mahalle ve arazi yollarında başlatılan yol açma, genişletme ve stabilize çalışmaları da sürüyor. Sezon başında çalışmalarına başlayan ekipler Üçgen-Çörekli-Cevizlan Grup yolu, Taşdöndüren, Oğuldamı, Topçudeğirmeni, Taşlıyazı, Bozyiğit, Dikbıyık Beşbudak ve Akbulut gibi çok sayıda mahalle yolunda da çalışmalarını aralıksız bir şekilde devam ettiriyor. Gerek kent merkezi gerekse ilçelerde yoğun bir asfalt sezonu yaşadıklarını belirten Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Halil İbrahim Ateş, belediyenin kendi işgücü ile kırsalda da aralıksız çalıştığını söyledi. Fark gözetmeksizin 13 ilçede yürüttükleri çalışmaların sürdüğünü belirten Ateş, “Bilindiği gibi bölgemizde asfalt sezonu oldukça kısa bir dönemdir. Onun için hem merkezdeki işlerimiz hem ilçelerimizdeki işlerimizi eşzamanlı olarak devam ettiriyoruz. Diğer ilçelerimizde olduğu gibi Gürpınar ilçemizde de sezon başından bu yana yoğun bir çalışma ortaya koymaktayız. Çalışmalarımızla çok sayıda mahalle yolumuz ilk defa sıcak asfalta kavuşurken, 10’larca mahalle yolumuzda da iyileştirme çalışması yapıyoruz. Yaptığımız çalmalar mahalle sakinleri tarafından da ciddi bir beğeni ile takip ediliyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

