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Van Büyükşehir Kadin Voleybol takımı, Mezopotamya engelini de geçti

09.01.2021 18:19 | Son Güncelleme:
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Van Büyükşehir Kadin Voleybol takımı, Mezopotamya engelini de geçti

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, sezonun 11.

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, sezonun 11. karşılaşmasında deplasmanda Mardin temsilcisi Mezopotamya Kadın Voleybol Takımını 3-0’lık net skorla mağlup ederek ligte 10. galibiyetini aldı.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig 8. Grup’ta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, liderliğini sürdürüyor. Kırmızı siyahlılar sezonun 11. Hafta müsabakalarında ligin güçlü takımlarından Mardin Mezopotamya Voleybol takımına konuk oldu. Aldığı üst üste başarılı sonuçlarla karşılaşmaya tam moralli çıkan Vanlı kızlar, çekişmeli geçen ilk seti 25-13 kazandı. Büyük heyecanın yaşandığı karşılaşmanın ikinci setinde de 25-20’lık skorla durumu 2-0 yapan Kırmızı siyahlilar, son sette ise daha kontrollü bir oyun sonucu 25-7’lik skorla parkeden 3-0’la ayrıldı.
Ligde 10 galibiyet 1 mağlubiyetle yoluna devam eden Vanlı kızlar, maç fazlası 6 puan farkla liderliğini sürdürüyor.

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