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Van Büyükşehir, Mollakasım’da 9 kilometrelik yolu asfaltladı

VAN HABERLERİ  | 08.10.2020 13:39 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi, Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesindeki yol ve asfalt çalışmalarını tamamladı.Van Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılı hizmet takviminde yer alan Mollakasım Mahallesindeki 5,5 kilometrelik mahalle yolu ile 3,5 kilometrelik yazlıklar bölgesi yolunu sıcak asfalta kavuşturdu.

Van Büyükşehir Belediyesi, Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesindeki yol ve asfalt çalışmalarını tamamladı.
Van Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılı hizmet takviminde yer alan Mollakasım Mahallesindeki 5,5 kilometrelik mahalle yolu ile 3,5 kilometrelik yazlıklar bölgesi yolunu sıcak asfalta kavuşturdu. Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda yaklaşık olarak 9 bin 350 ton sıcak asfalt harcandı. Belediyenin işgücü ile yapılan çalışmada yolun altyapı eksiklikleri ve zemin güçlendirmesi yapılarak asfalt serimi gerçekleştirildi. Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığınca yapılan yol çizgi çalışmalarıyla mahalle yolu daha güvenli ve konforlu hale getirilirken, yolları çukurlardan arındırılan mahalle sakinleri ise Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

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