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Van Büyükşehir’den çaldıranda yol ve asfalt çalışması

VAN HABERLERİ  | 26.08.2020 12:39 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi, Çaldıran ilçesinde başlattığı yol ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor.13 ilçede yol çalışması yapan Van Büyükşehir Belediyesi kış aylarının en soğuk geçtiği Çaldıran ilçesinde de çalışmalarına devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, Çaldıran ilçesinde başlattığı yol ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor.
13 ilçede yol çalışması yapan Van Büyükşehir Belediyesi kış aylarının en soğuk geçtiği Çaldıran ilçesinde de çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığınca 12 kilometrelik Yeniyaka, Zülfübudak, Güngören, Çubuklu ve Üçgözler mahalle grup yollarında sıcak asfalt çalışması yapılırken, Kaşım, Osmanlı, Sungur, Çilli, Yücelen, Soğuksu, Aşağı ve Yukarı Kuyucak mahallelerinde ise stabilize, reglaj ve yol genişletme çalışmaları yapılıyor. İlçedeki birçok mahallenin arazi yolunda da çalışma yapılırken, çalışmaların sezon sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

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