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Van caddeleri boş kaldı

10.01.2021 14:11 | Son Güncelleme:
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Van’da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.Tüm Türkiye’de olduğu gibi Van’da da korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında cuma akşamı saat 21.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor.

Van’da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.
Tüm Türkiye’de olduğu gibi Van’da da korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında cuma akşamı saat 21.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Her yerde olduğu gibi Van’da da yaşayan vatandaşlar, tedbir kapsamında evlerinde kalmaya devam ederken, kentin en işlek cadde ve sokakları kısıtlamadan muaf olanlara kaldı. Kısıtlama ile birlikte kent merkezi adeta sessizliğe bürünürken, insan sirkülasyonunun yoğun olduğu Cumhuriyet ve Maraş caddeleri ile Beşyol Meydanı’nda görev alan polis ekipleri ise araçları durdurarak kimlik kontrolü yaptı.

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