Van-Çatak kara yolu trafiğe kapatıldı

Van-Çatak kara yolu olumsuz hava koşulları nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Yoğun tipi ve sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düşen bölgede, olumsuzluk yaşanmaması için ikinci duyuruya kadar Van-Çatak kara yolu araç geçişlerine kapatıldı.

Emniyet ve jandarma ekipleri kontrol noktalarında sürücülerin geçişine izin vermedi.

İlçe merkezinde polis araçlarından ve cami hoparlörlerinden yolun kapatılmasına ilişkin anons yapıldı.

