YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van Ceza İnfaz Kurumlarında korona virüsü tedbirleri

Van Ceza İnfaz Kurumlarında korona virüsü tedbirleri

VAN HABERLERİ  | 02.04.2020 19:39 | Son Güncelleme

Van’daki ceza infaz kurumları korona virüsü salgınına karşı düzenli olarak dezenfekte edilirken, bilgilendirme çalışmalarının ise sürekli yapıldığı belirtildi.Van Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Adalet ve Sağlık bakanlıklarının korona virüsü salgınına karşı alınan önlemleri kapsamında Van Ceza İnfaz Kurumları olarak hükümlü/tutuklulara yönelik bigilendirme çalışmaları yapıldığı, verilen temizlik malzemesinin arttırıldığı belirtilerek, “Bu kapsamda koridor zemini, pencere ve kapı kolları, merdiven korkulukları, hükümlü ve tutukluların kullandığı telefon ahizeleri, tuvalet ve banyolar başta olmak üzere gerekli temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri özenle yapılmaktadır.

Van’daki ceza infaz kurumları korona virüsü salgınına karşı düzenli olarak dezenfekte edilirken, bilgilendirme çalışmalarının ise sürekli yapıldığı belirtildi.
Van Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Adalet ve Sağlık bakanlıklarının korona virüsü salgınına karşı alınan önlemleri kapsamında Van Ceza İnfaz Kurumları olarak hükümlü/tutuklulara yönelik bigilendirme çalışmaları yapıldığı, verilen temizlik malzemesinin arttırıldığı belirtilerek, “Bu kapsamda koridor zemini, pencere ve kapı kolları, merdiven korkulukları, hükümlü ve tutukluların kullandığı telefon ahizeleri, tuvalet ve banyolar başta olmak üzere gerekli temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri özenle yapılmaktadır. Ayrıca Van Ceza İnfaz Kurumları olarak günde iki defa olmak üzere hükümlü/tutukluların banyo ve tuvaletleri, koridorlar, idare bina ve eklentileri, açık ve kapalı görüş alanları, ziyaretçilerin temasta bulunabileceği alanlar, avukat görüş alanları, personel ve ring araçları dezenfektanla ilaçlanmaktadır. Hükümlü/tutukluların ilk giriş işlemleri yapılırken, hastaneden alınan ateş, öksürük ve halsizlik olmadığına dair rapor, 14 gün içerisinde yurt dışı bağlantısı bulunup bulunmadığı sorularak ve solunum enfeksiyonu olmadığına dair rapor alınmaktadır. İlk giriş işlemleri yapılan hükümlü/tutuklular 14 günlük gözlem için izole edilmiş alanlarda müşahadeye alınmaktadır. Hükümlü/tutukluların odalarından telefon görüşü, avukat görüşü ve salık sebeplerinden dolayı çıkartılmaları durumunda dezenfektan, eldiven ve maske verilerek gerekli koruyucu önlemler alınmaktadır. Personellere ve hükümlü/tutuklulara yönelik sağlık memurlarımızca korona virüsü karşı alınan sağlık önlemleri hakkında seminer verilmiş olup gerekli sağlık tedbirleri anlatılmıştır. Sağlık Bakanlığının yayınlamış olduğu korona virüsü salgınına karşı alınacak önlemleri anlatan broşürler tüm birimlere, ziyaretçi görüş alanlarına, koridor, kantin, atölyeler, tuvaletler ve banyo kapılarına asılarak gerekli hatırlatıcı önlemler alınmıştır. Ayrıca personellerin kuruma girişlerinde eldiven, maske ve dezenfektan gibi koruyucu malzemeler verilmekte ve ateşleri ölçülerek kuruma alınmaktadır. Ceza infaz kurumlarında bulunan her birime düzenli olarak dezenfektan maske ve eldiven verilmektedir” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sosyal medyaya damga vuran anlar: Bana yaklaşma!Sosyal medyaya damga vuran anlar: Bana yaklaşma!
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir Valiliğince seyahat kısıtlamasıyla ilgili yeni önlem alındı

Balıkesir Valiliğince seyahat kısıtlamasıyla ilgili yeni önlem alındı

Tüm beldeye kolonya dağıtıldı

Tüm beldeye kolonya dağıtıldı

Hisarcık’ta polis ve jandarma ekiplerinden Korona virüs Covid-19 tedbiri

Hisarcık’ta polis ve jandarma ekiplerinden Korona virüs Covid-19 tedbiri

Jandarma, polis ve sağlık çalışanlarını ziyaret edip ikramda bulundular

Jandarma, polis ve sağlık çalışanlarını ziyaret edip ikramda bulundular

Maltepe Belediyesi’nden çocuklara ‘Masal Saati’

Maltepe Belediyesi’nden çocuklara ‘Masal Saati’

Kırklareli Üniversitesinden sağlık çalışanları için tek kullanımlık maske üretimi

Kırklareli Üniversitesinden sağlık çalışanları için tek kullanımlık maske üretimi

Van Namaz Vakitleri 2 Nisan Perşembe

İmsak
04:19
Sabah
05:43
Öğle
12:15
İkindi
15:49
Akşam
18:37
Yatsı
19:56

Van Nöbetçi Eczaneler 2 Nisan Perşembe

Akgün Eczanesi
Ipekyolu
Gültepe Eczanesi
Ipekyolu
Şifa Eczanesi
Ipekyolu
Yaşam Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
Saki Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Edremit’te korona virüs kapsamında sahil bandı ve mesire alanları gözetim altında

Edremit’te korona virüs kapsamında sahil bandı ve mesire alanları gözetim altında

Yüksekova’da ’evde kalın’ çağrısı

Yüksekova’da ’evde kalın’ çağrısı

Kaymakam Sayar, öğrencinin asker kıyafeti hayalini gerçekleştirdi

Kaymakam Sayar, öğrencinin asker kıyafeti hayalini gerçekleştirdi

Başkan Say’dan İstiklal Marşı’nın Kabulünün 99. yıldönümü mesajı

Başkan Say’dan İstiklal Marşı’nın Kabulünün 99. yıldönümü mesajı

Van’da öğrencilerden Mehmetçiğe koreografili destek

Van’da öğrencilerden Mehmetçiğe koreografili destek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.