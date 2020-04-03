Van Cumhuriyet Başsavcılığı ceza ve infaz kurumlarında alınan tedbirleri açıkladı

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Van’daki Ceza ve İnfaz Kurumlarında Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan tedbirleri açıkladı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, “Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında; Van Ceza Infaz Kurumları olarak hükümlü tutuklu ve personellere yönelik bulaşıcı hastalığın önlenmesi ve alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendirme çalışmaları yapılmış. Hükümlü ve tutukluların ortak kullanım alanları ve diğer bireysel kullanım yerlerinde kullanılan temizlik ve hijyen malzemeleri ve sıcak su kullanım süreleri arttırılmış. Hükümlülerin kullanım alanı olan koridor zemin ve diğer yüzeyleri, kapı pencere kolları, merdivenler ve korkulukları, kullanılan telefon ahizeleri, tuvalet ve banyo alanları, diğer temas halinde bulunan yerlere düzenli aralıklarla temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmeksizin özenle yapılmaktadır” denildi.

Açıklamanın devamında, “Ceza İnfaz Kurumlarında kullanılan diğer alanların idari bina ve eklentileri, açık ve kapalı görüş alanları, ziyaretçilerinde temas halinde bulunduğu alanları, avukat görüş alanları, personel servis ve ring araçları, dezenfeksiyon işlemi yapılmaktadır. Hükümlü ve tutukluların ceza infaz kurumlarına dışarıdan ilk giriş işlemleri yapılmadan evvel Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ceza İnfaz Kurumları Semt Polikliniğinde Covid-19 hastalığı belirtilerine yönelik ateş, öksürük diğer belirtilerin olup olmadığına dair rapor düzenlenmekte, son 14 gün içerisinde yurt dışı seyahati ve yurt dışı seyahatinde bulunan kişilerle teması olup olmadığına dair beyanların alınmaktadır. Kurum dışından gelen ilk giriş kabulü yapılan hükümlü ve tutuklular 14 gün boyunca daha öncesinde tüm temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirilerek izole edilen gözlem alanlarına alınmaktadır. Gözlem koğuşlarına alınan hükümlülerin sağlık memurları tarafından günde iki defa olmak üzere düzenli aralıklarla ateş ölçümü yapılmakta, diğer belirtilere yönelik gözlem yapılmaktadır. Gözlem alanında bulunan hükümlülerin de diğer hükümlülerle teması engellemektir. Hükümlü ve tutukluların odalarından telefon görüşmesi avukat görüşü ve sağlık sebeplerinden dolayı çıkartılması durumunda kendilerine eldiven ve maske verilmekte, dezenfektan kullanımı sağlanmaktadır. Kurum personelleri, hükümlü ve tutuklulara Korona virüs salgını öncesi sağlık memurları tarafından Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün hazırlamış olduğu Covid-19 koruyucu önlemlerle rehber sunumu eşliğinde düzenli aralıklarla bilgilendirme seminerleri yapılmıştır. Hükümlü, tutuklu ve personellerinde sosyal mesafeyi koruma konusunda bilinçlendirilmek amaçlı sıklıkla bilgilendirme yapılmaktadır. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce hazırlanan Korona virüs salgınına karşı alınacak önlemleri içeren 14 gün kuralı, hijyenik el yıkama şekli ve Covid-19 virüs bilgisi, broşür ve afişler tüm birimler, ziyaret alanları, tuvalet ve lavabo alanlarına kolay görülecek ve okunacak biçimde asılmıştır. Kurum personellerinin kuruma girişlerinde ateşleri ölçülüp ardından eldiven ve maske gibi koruyucu verilerek kuruma girişleri sağlanmaktadır. Personellerin tüm çalışma alanlarında maske, eldiven ve dezenfektan bulundurmaktadır” ifadelerine yer verildi.

