YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van Cumhuriyet Başsavcılığı: “Tüm tedbirler en hassas şekilde alınmıştır”

Van Cumhuriyet Başsavcılığı: “Tüm tedbirler en hassas şekilde alınmıştır”

VAN HABERLERİ  | 01.04.2020 20:39 | Son Güncelleme

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, kendilerine bağlı ceza infaz kurumlarındaki tutuklu, hükümlü ve personelde herhangi bir korona virüs testinin pozitif çıkmadığı, tüm tedbirlerin ise en hassas şekilde alındığı belirtildi.Van Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Çin’den dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen korona virüsten korunmak amacıyla M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Açık Ceza İnfaz Kurumu, T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Adalet Bakanlığının tavsiyeleri uyarınca tutuklu ve hükümlülerin sağlık durumlarının hassasiyetle takip edildiği belirtildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, kendilerine bağlı ceza infaz kurumlarındaki tutuklu, hükümlü ve personelde herhangi bir korona virüs testinin pozitif çıkmadığı, tüm tedbirlerin ise en hassas şekilde alındığı belirtildi.
Van Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Çin’den dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen korona virüsten korunmak amacıyla M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Açık Ceza İnfaz Kurumu, T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Adalet Bakanlığının tavsiyeleri uyarınca tutuklu ve hükümlülerin sağlık durumlarının hassasiyetle takip edildiği belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda, Cumhuriyet Başsavcılığımıza bağlı ceza infaz kurumlarımızda, ceza infaz kurumları arasındaki nakillerin ertelendiği, açık ve kapalı tüm ceza infaz kurumlarımızda görüşlerin ertelendiği, işyurtları kapsamında dışarıdan gelen hükümlülerin diğer hükümlülerden ayrıldığı, bulaşıcı hastalık belirtisi olan hükümlü ve tutukluların tedavilerinin yapıldıktan sonra kuruma alındığı, ceza infaz kurumlarımızda görevli personel dahil olmak üzere kurumlarımıza giren herkesin gerekli sağlık kontrollerinin yapıldığı, ceza infaz kurumlarımızdaki ve çocuk eğitim evlerimizdeki aile görüşme odalarının kullanılmasının ertelendiği, Adalet Bakanlığımızın almış olduğu tedbirler kapsamında, ceza infaz kurumlarımızdaki ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzdeki tüm faaliyetlerin nisan ayı sonuna kadar ertelendiği, ceza infaz kurumlarımızda ve adliyemizde dezenfeksiyon ve temizlik işlerinin rutin olarak yerine getirildiği, ceza infaz kurumlarımızda ring ve servis araçları başta olmak üzere bütün araçların her kullanımdan sonra temizlenerek dezenfekte edildiği, hijyen noktasında farkındalığın arttırılması amacıyla ceza infaz kurumlarımızdaki personellerimize gerekli eğitimin verildiği, kurum içinde afişlerin asıldığı ve duyuruların yapıldığı, ceza infaz kurumlarımıza ilk kabul işlemleri esnasında hastalık belirtisi gözlemlenen tutuklu ve hükümlülerin hastaneye sevk edilerek, sağlık raporları doğrultusunda ceza infaz kurumlarımıza kabul edildiği, hastalık belirtisi gözlemlenmeyen ilk kez kurumlarımıza gelen tutuklu ve hükümlülerin ise imkanlar dahilinde 14 gün süreyle ayrı bir bölümde tutulduğu, ilk kabul işlemleri esnasında tutuklu ve hükümlülerin son dönemde yurt dışına gidip gitmediklerinin kolluk marifetiyle tespit edildiği, yüksek ateş, öksürük gibi rahatsızlıkları gözlemlenen tutuklu ve hükümlülerin, gecikmeksizin hastaneye sevklerinin sağlandığı, ancak bugüne kadar Cumhuriyet Başsavcılığımıza bağlı ceza infaz kurumlarımızda tutuklu ve hükümlülerde ve personelimizde herhangi bir korona virüs testinin pozitif çıkmadığı, pozitif vaka bulunmadığı, bütün ceza infaz kurumlarımıza yeteri kadar ateş ölçer, dezenfektan ve temizlik malzemesinin temininin sağlandığı, salgın ihtimaline karşı bütün ceza infaz kurumlarımızda ilk müdahale esnasında gerekli tulum, maske, eldiven, gözlük, galoş, bone ve sıhhi önlük ihtiyaçlarının giderildiği, ceza infaz kurumlarımızdaki tüm personelin kurumdaki görevlerinden hemen sonra öğrenci yurtlarında kontrol altında tutulduğu, söz konusu hastalığın bulaşmasını engellemek amacıyla kurum personelinin evlerine gidişlerine izin verilmediği, söz konusu salgın hastalıkla mücadele konusunda Van Adliyesinde ve Van ilinde bulunan tüm ceza infaz kurumlarında gerekli tüm tedbirlerin en hassas şekilde alındığı hususları, kamuoyunun bilgilerine saygı ile duyurulur” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadıKoronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya'da piyasaya sahte gıda ve temizlik ürünü süren 2 şüpheli yakalandı

Antalya'da piyasaya sahte gıda ve temizlik ürünü süren 2 şüpheli yakalandı

Adana'da kuruyemişçiyi bıçaklayan gaspçı yakalandı

Adana'da kuruyemişçiyi bıçaklayan gaspçı yakalandı

Bünyan’da görev yapan Mehmetçik Bünyan Belediyesi’ne emanet

Bünyan’da görev yapan Mehmetçik Bünyan Belediyesi’ne emanet

Meteorolojiden kuvvetli yağış ve çığ uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli yağış ve çığ uyarısı

Bayburt Üniversitesinden ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na destek

Bayburt Üniversitesinden ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na destek

Bursa’da korona toplantısı

Bursa’da korona toplantısı

Van Namaz Vakitleri 1 Nisan Çarşamba

İmsak
04:21
Sabah
05:44
Öğle
12:15
İkindi
15:49
Akşam
18:36
Yatsı
19:55

Van Nöbetçi Eczaneler 1 Nisan Çarşamba

Gülce Eczanesi
Ipekyolu
Sevgi Eczanesi
Ipekyolu
Vefa Eczanesi
Ipekyolu
Yağmur Eczanesi
Ipekyolu
Ayaz Eczanesi
Baskale
Fatih Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Milletvekili Arvas: “Eğitime ve insana yapılan yatırım, geleceğe yatırmadır”

Milletvekili Arvas: “Eğitime ve insana yapılan yatırım, geleceğe yatırmadır”

Edremit’te korona virüs kapsamında sahil bandı ve mesire alanları gözetim altında

Edremit’te korona virüs kapsamında sahil bandı ve mesire alanları gözetim altında

Kaymakam Sayar, öğrencinin asker kıyafeti hayalini gerçekleştirdi

Kaymakam Sayar, öğrencinin asker kıyafeti hayalini gerçekleştirdi

Kaymakam Aslan’dan ‘12 Mart İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’ mesajı

Kaymakam Aslan’dan ‘12 Mart İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’ mesajı

Van’da öğrencilerden Mehmetçiğe koreografili destek

Van’da öğrencilerden Mehmetçiğe koreografili destek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.