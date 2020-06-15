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Van Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden proje başarısı

VAN HABERLERİ  | 15.06.2020 14:36 | Son Güncelleme

Van Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, engelli ve eski hükümlülere yönelik proje çalışmalarında Türkiye’de projesi en fazla kabul edilen müdürlük oldu.Bu kapsamda engelli ve eski hükümlülerin sosyal hayata kazandırılmasını sağlamak amacıyla 82 proje hazırlayan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, bu projeleri Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından ilana çıkılan hibe destek programlarına sundu.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, engelli ve eski hükümlülere yönelik proje çalışmalarında Türkiye’de projesi en fazla kabul edilen müdürlük oldu.
Bu kapsamda engelli ve eski hükümlülerin sosyal hayata kazandırılmasını sağlamak amacıyla 82 proje hazırlayan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, bu projeleri Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından ilana çıkılan hibe destek programlarına sundu. Yapılan değerlendirme süreçlerinin ardından 82 projeden 45’i kabul edilerek hibe almaya hak kazandı. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ekiplerinin yüzde 50’nin üzerinde başarı elde etmesi sevinç yaşattı.
Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, aynı hibe programında 2018 yılında 4, 2019 yılında da 22 projenin kabul edilmesini sağlayarak önemli bir başarı elde etmişti.
13 büyükbaş hayvancılık, 29 adet küçükbaş hayvancılık, 1 erkek kuaförlüğü, 1 kıraathane ve 1 seracılık projesi kabul edilen Van Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, 2019 yılında kabul edilen 22 proje ile ikinci, 2020 yılında da 45 proje ile Türkiye’de en fazla projesi kabul edilen müdürlük olmayı başardı.

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