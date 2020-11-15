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Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi konforlu hizmet sunmaya devam ediyor

VAN HABERLERİ  | 15.11.2020 09:55 | Son Güncelleme

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, pek çok alanda önemli başarılara imza atarak hastalara şifa olmaya devam ediyor.Başarılı işlere imza atan Başhekim Doç.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, pek çok alanda önemli başarılara imza atarak hastalara şifa olmaya devam ediyor.
Başarılı işlere imza atan Başhekim Doç. Dr. Sebahattin Çelik’in öncülüğünde Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. M. Kadir Bartın, sunmuş oldukları hizmetler noktasında Van sağlık hizmetleri adına hastalara şifa olmayı sürdürüyor. Acil servis hasta kayıt, lavabo, hasta bekleme alanları ve VIP salonu yeniden elden geçirilen hastane, 5 yıldızlı otel konforunda hizmet sunuyor.
Açıklamalarda bulunan Başhekim Yardımcısı Dr. Bartın, sağlık hizmetlerinin önemine değinerek, “Hastanenin fiziki koşullarını iyileştirilmet önemlidir. Bunun için elimizden geleni yaptık. Bunu yaparken başhekimimizin desteklerini aldık. Hastaneye girdiğinizde ihtiyacı olan kişileri yönlendirecek, elinden tutacak, yerine göre bir elektrikli araca bindirip hastanenin içinde bir yerden başka bir yere taşıyacak görevlilerimiz oluyor. Acil kısmı ayakta hasta muayene edilen alanlarda hastalarımız ve yakınları için kalite sağlık hizmetini ön planda tutmaya özen gösterecek uygulamalarımız var” dedi.

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