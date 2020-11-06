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Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde korona virüs tedbirleri

VAN HABERLERİ  | 06.11.2020 12:12 | Son Güncelleme

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde karantina önlemleri kapsamında temizlik çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.Korona virüse karşı Van’da üst seviyede önlemler alınırken, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedbirler de takdir topluyor.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde karantina önlemleri kapsamında temizlik çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.
Korona virüse karşı Van’da üst seviyede önlemler alınırken, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedbirler de takdir topluyor. Başhekim Doç. Dr. Sebahattin Çelik, Van’da hizmet kalitesiyle bilinen hastanelerinde korona virüse karşı hijyen çalışmaları ve tedbirlerin üst seviyeye çıkarıldığını dile getirerek, “Hastanemizde hijyene yoğun bir şekilde önem veriyoruz. Poliklinik, ameliyathane, acil servis ve diğer tüm servislerimizle doktorlarımız ve diğer sağlık çalışanlarımızla 7/24 vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Hastane olarak Sağlık Bakanlığının belirlediği etkili mücadele süreci ve planlaması kapsamında önlemleri en üst seviyeye çıkararak kesintisiz görevimizin başında olup vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz” dedi.

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