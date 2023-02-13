YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Van ekibi deprem bölgesinde yaralı hayvanları tedavi ediyor

Van ekibi deprem bölgesinde yaralı hayvanları tedavi ediyor

13.02.2023 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremden etkilenen Malatya’da Van ekiplerinin aralıksız çalışması devam ederken, ekipler enkazdan yaralı çıkarılan hayvanların da tedavisini yapıyor.

Van ekibi deprem bölgesinde yaralı hayvanları tedavi ediyor

Deprem bölgesinde vatandaşların yaralarının sarılması için her alanda insanlara dokunan Van ekipleri, sahipsiz ve enkazdan yaralı çıkarılan hayvanların da yardımına koşuyor. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Hayvan ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri Akçadağ ilçesi kırsalında enkazdan çıkan yaralı bir köpeği tedavi etmek için mobil hayvan sağlık aracıyla kilometrelerce yol kat etti. Enkazda ayağı kırılan ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar oluşan köpeğe müdahale eden ekipler, enfeksiyon riski olan yaraları da tedavi ederek köpek maması bırakarak mahalleden ayrıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Salih Allahverdi, “İlk etapta bir mobil hayvan hastanesi, 5 veteriner hekim, 10 yardımcı personel, 2 mama dağıtım aracı ve 30 ton mama ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her can bizim için kıymetlidir” dedi.
Köpeğinin çok acı çektiğini belirten Mehmet Tuncel, “Köpeğimi tedavi ettiniz. Allah sizden razı olsun” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Van polisinden depremzede çocuklar için etkinlikVan polisinden depremzede çocuklar için etkinlik
Diyarbakır’da depremden 17 saniye önce görülen esrarengiz olayDiyarbakır’da depremden 17 saniye önce görülen esrarengiz olay
Adıyamanlı depremzedeler Aydın’da misafir edilecekAdıyamanlı depremzedeler Aydın’da misafir edilecek
Anahtar Kelimeler:
Malatya

Malatya Namaz Vakitleri 13 Şubat Pazartesi

İmsak
05:51
Sabah
07:13
Öğle
12:46
İkindi
15:41
Akşam
18:09
Yatsı
19:26
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.