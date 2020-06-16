Van Emniyet Müdürlüğünden "VOA muhabiri gözaltına alındı" haberine ilişkin açıklama

Van Emniyet Müdürlüğü, bazı basın yayın organlarında yer alan "VOA muhabiri gözaltına alındı" haberine ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, VOA (Voice of America- Amerika'nın sesi) Van muhabiri Arif Aslan'ın gözaltına alınmasıyla ilgili basında haberlerin yer aldığı belirtildi.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttüğü bildirilen açıklamada, bu kapsamda, hakkında "hırsızlık" suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan Arif Aslan'ın ekiplerce yakalandığı aktarıldı.
Açıklamada, Aslan'ın işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği kaydedildi.