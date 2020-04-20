Van Emniyet Müdürlüğüne siperlik maske desteği

Van’daki Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezinde görev yapan idareci ve öğretmenler tarafından üretilen yüz koruyucu siperlik maskeler emniyete teslim edildi.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve bütün dünyaya yayılan korona virüse karşı mücadele tüm yurtta devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un talimatlarıyla Türkiye genelinde BİLSEM’lerde 250 bin adet yüz koruma siperliği üretimine başlandı. Başlatılan üretim faaliyetleri kapsamında Van’da da Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi tarafından hazırlanan yüz koruyucu siperlik maskeler, Van İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, ülke olarak içinden geçtiğimiz bu hassas dönemde özellikle emniyet teşkilatı mensuplarının fedakârca yaptığı çalışmalardan dolayı kendilerine çok teşekkür ettiğini belirterek, “Biz de milli eğitim camiası olarak imkânlarımız çerçevesinde onlara destek olmaya çalışıyoruz. Bilim ve sanat merkezimizde 3D yazıcılarla üretilen koruyucu siperlikleri emniyet çalışanlarımızın kullanması için İl Emniyet Müdürlüğüne teslim ediyoruz. Bu önemli çalışmadan dolayı bilim ve sanat merkezimizin yöneticilerine ve öğretmenlerine teşekkür ederiz” dedi.

Emeği geçenlere teşekkür eden İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ise "Fedakâr emniyet mensuplarını düşünerek böyle bir çalışma için gayret gösteren başta Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk olmak üzere İl Milli Eğitim Müdürümüz Hasan Tevke’ye, Müdür Yardımcısı Nuran Altan Göl’e ve yüz koruyucu siperlikleri üreten Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi yönetici ve öğretmenlerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

