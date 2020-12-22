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Van Emniyet Müdürü Ali Karabağ, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

VAN HABERLERİ  | 22.12.2020 13:36 | Son Güncelleme

Van Emniyet Müdürü Ali Karabağ, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Van Emniyet Müdürü Ali Karabağ, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Van Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi, dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Karabağ, yılın fotoğrafları için oy kullandı.

Haber kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı" fotoğrafına oy veren Karabağ, yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Suriyeli Muhammed ailesine kavuştu" ve spor kategorisinde ise Fecri Barlık’ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğrafını seçti.​​​​​​​

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