Van ESOB Başkanı Berge’den ‘1 Mayıs’ mesajı

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Berge, yayımladığı mesajda, “İşçilerin haklarını elde etmek için verdiği mücadelenin sembol günü olan 1 Mayıs, Türkiye tarihinde de önemli bir yer ediniyor. Emek ve Dayanışma Günü olan 1 Mayıs, biz emekçiler için değerlidir. Helal kazancı ile çalışan işçilerimizin verdiği emek takdire şayandır. Nasır tutan elleri ve yorulan bedenleri ile ailelerine helal ekmek götüren işçilerimiz kıymetlidir. Bunun yanında işçilere iş vererek çalışma imkanı sunan işverenleri de unutmamak gerekiyor. Hem işçi hem de işveren haklarının korunması elzemdir. Dünyada 1856’lı yıllardan bu yana işçiler hak mücadelesi veriyor. Oysa yaklaşık bin 500 yıl önce Efendimiz bir hadisi şerifinde ‘İşçinin ücretini alın teri kurumadan ödeyiniz’ buyurmuştur. Ülkemiz ekonomisin temel taşlarından olan işçiler ve emekçiler sayesinde kalkınma yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz. Van’ımızın emektarları olan esnaf ve sanatkarlarımız aynı zamanda birer işçidirler. Ustalarımızın el emeği son derece kıymetlidir. İşsizlik oranının daha da azaldığı bir ülke temenni ediyoruz. Önce iş güvenliği diyerek, iş kazalarının en aza indirildiği bir ülkedir hayalimiz. Kamuda ve özel sektörde çalışan tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyor, barış ve huzurun hakim olduğu nice 1 Mayıs’lara diyoruz” dedi.

