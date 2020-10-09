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Van ESOB Başkanı Berge’den, işyeri yanan esnafa geçmiş olsun ziyareti

VAN HABERLERİ  | 09.10.2020 14:21 | Son Güncelleme

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, işyeri yanan esnafa geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.Van Oto Sanayi sitesinde bir işyerinde meydana gelen yangından dolayı geçmiş olsun ziyaretinde bulunan VAN ESOB Başkanı İsa Berge, işyerinde incelemelerde bulundu.

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, işyeri yanan esnafa geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Van Oto Sanayi sitesinde bir işyerinde meydana gelen yangından dolayı geçmiş olsun ziyaretinde bulunan VAN ESOB Başkanı İsa Berge, işyerinde incelemelerde bulundu. Hasarın büyük olduğunu söyleyen başkan Berge, “Esnafımızın işyerinde meydana gelen yangın, büyük bir hasara yol açmıştır. Esnafımıza destek olunmasını istiyoruz” dedi.
Ziya Usta Mekanik Kaporta Boya isimli işyerinin sahibi Ziya Bucak, bir aracın şase yapmasından kaynaklı olarak işyerinden yangın çıktığını söyledi. Bucak, “Sanayi Sitesi T Blok No:8 H3’de hizmet verdiğimiz işyerimizi kapatıp eve gittikten sonra bize işyerimizin yandığı konusunda bilgi verildi. Acilen geldiğimizde itfaiye tarafından söndürülen yangının ardından işyerimin tamamen kullanılamaz hale geldiğini gördük. 3 araç ağır olarak yanarken, 4 araç da ise kısmı yanmalar oldu. Yanan araçlar ve işyerimdeki hasar yaklaşık 700-800 bin TL’ye denk geliyor. Zararımızın karşılanmasını Yetkililerden destek olmalarını rica ediyorum” dedi.

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