YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. VAN ESOB Başkanı Berge’den Ramazan bayramı mesajı

VAN ESOB Başkanı Berge’den Ramazan bayramı mesajı

VAN HABERLERİ  | 23.05.2020 12:13 | Son Güncelleme

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, “Ruhumuza huzur veren ve bereketiyle gelen Ramazan bayramımız kutlu olsun” dedi.VAN ESOB Başkanı İsa Berge, Ramazan bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Mübarek Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ruhumuz huzurla doldu.

VAN ESOB Başkanı Berge’den Ramazan bayramı mesajı

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, “Ruhumuza huzur veren ve bereketiyle gelen Ramazan bayramımız kutlu olsun” dedi.
VAN ESOB Başkanı İsa Berge, Ramazan bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Mübarek Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ruhumuz huzurla doldu. On bir ayın sultanı ramazan gönül dünyamızı şenlendirdi. Böyle kutsal bir ayın müjdecisi olan ramazan bayramına kavuşmaktayız. Korona virüsten kaynaklı yaşadığımız zorlu süreç, bereketli Ramazan ayının gelmesiyle birlikte bizlere rahat bir nefes aldırdı. Bayramın yaklaşması ile birlikte de biraz daha normalleşme sürecine girdiğimiz söyleyebiliriz. Devlet millet el ele vererek bu zorlu süreci de atlatacağız. Her şeyin başının sağlık olduğunu unutmayalım. Allah’ın bizlere bahşettiği nefesin kıymetini bilerek, Covid-19 sürecinde daha dikkatli olalım. Maske ve sosyal mesafe kuralına uyalım. Hükümetimizin aldığı karar gereği bayramda hepimiz evimizdeyiz. Evde geçen bu bayram belki sevdiklerimizden uzak kalacağız ama gönüllerimizin bir olduğunu hep hatırlayacağız. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Kudreti ilahinin izniyle ramazan bayramının, bizi yeniden eski sağlıklı günlerimize kavuşturmasını diliyorum. Esnaf ve sanatkarlarımızın, Van’ımızın, ülkemizin ve tüm İslam aleminin Ramazan bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sıra dışı sosyal mesafe önlemi! Sıra dışı sosyal mesafe önlemi!
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu

En Çok Okunan Yerel Haberler

MÜSİAD İzmir’den Ramazan Bayramı kutlaması

MÜSİAD İzmir’den Ramazan Bayramı kutlaması

Genç Kızılay’dan 7 bin 500 maske

Genç Kızılay’dan 7 bin 500 maske

Çatı katında Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

Çatı katında Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

Sivas'ta Eğriçimen Yaylası mayıs ayında yağan karla beyaza büründü

Sivas'ta Eğriçimen Yaylası mayıs ayında yağan karla beyaza büründü

Sivas’ta Mayıs karı

Sivas’ta Mayıs karı

Bayram öncesi Buca pazarlarında teyakkuz

Bayram öncesi Buca pazarlarında teyakkuz

Van Namaz Vakitleri 23 Mayıs Cumartesi

İmsak
02:59
Sabah
04:42
Öğle
12:08
İkindi
16:01
Akşam
19:25
Yatsı
21:00

Van Nöbetçi Eczaneler23 Mayıs Cumartesi

Çınar Eczanesi
Ipekyolu
Elıf Eczanesi
Ipekyolu
Oflas Eczanesi
Ipekyolu
Polat Eczanesi
Ipekyolu
Talay Eczanesi
Edremit
Elbak Eczanesi
Baskale
Yenı Sıfa Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Muradiye`de 3,5 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi

Muradiye`de 3,5 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Van’da yol kapatarak ateş yakıp polis araçlarına molotofla saldıran 5 kişi tutuklandı

Van’da yol kapatarak ateş yakıp polis araçlarına molotofla saldıran 5 kişi tutuklandı

Çaldıran’da Görülmez Kaza

Çaldıran’da Görülmez Kaza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.