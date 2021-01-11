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Van Gençlik ve Spor İl Müdürü İnanç’tan İHA’ya ziyaret

11.01.2021 16:47 | Son Güncelleme:
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Van Gençlik ve Spor İl Müdürü İnanç’tan İHA’ya ziyaret

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla İhlas Haber Ajansı (İHA) Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Spor Hizmetleri Müdürü Yalçın Özdemir, Gençlik Hizmetleri Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, Yurt Hizmetleri Müdürü Şeref Yıldız ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Basın Sorumlusu Okan Samurcu, İHA Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz’ü ziyaret etti.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla İhlas Haber Ajansı (İHA) Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Spor Hizmetleri Müdürü Yalçın Özdemir, Gençlik Hizmetleri Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, Yurt Hizmetleri Müdürü Şeref Yıldız ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Basın Sorumlusu Okan Samurcu, İHA Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz’ü ziyaret etti. Gazeteciliğin zor bir meslek olduğunu dile getirerek İl Müdürü İnanç, Van’ın tanıtımına katkı sunan İHA ekibine başarılar diledi. İl Müdürü İnanç, bölgede gazetecilik mesleğinin zorluklarına dikkat çekerek, “Gazeteciler zor bir coğrafyada zorlu bir görev ifa ediyorlar. Basın mensupları demokratik bir toplumun en başta gelen haklarından olan doğru ve tarafsız haber alma özgürlüğünü sağlayarak çok önemli bir görevi icra etmektedir. Bu duygularla halkımızın gören gözü, işiten kulağı ve konuşan dili olan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum” dedi.
Ziyaretlerinin ardından İl Müdürü İnanç, İHA Van Bölge Müdürü Akyüz’e plaket takdim etti.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü İnanç’tan İHA’ya ziyaret

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Van Nöbetçi Eczaneler11 Ocak Pazartesi

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