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Van Gölü aktivistleri, kısmen donan Muradiye Şelalesi'nde yüzdü

10.01.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Gölü aktivistleri, kısmen donan Muradiye Şelalesi'nde yüzdü

Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri, soğuk hava nedeniyle kısmen donan Muradi'ye Şelalesi'nin döküldüğü alanda yüzdü.

Dernek üyeleri, her mevsim ayrı güzelliklere bürünen, binlerce yerli ve yabancı ziyaretçinin ilgisini çeken Muradiye Şelalesi'nin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla etkinlik düzenledi.

İlçe belediyesinin desteğiyle düzenlenen etkinlikte bölgeye gelen dernek üyelerinden bazıları yaklaşık 20 metre yüksekten akan şelalenin buzla kaplı sularında yüzdü.

Müzik eşliğinde halaylar çekip eğlenceli anlar yaşayan üyeler, kısmen donan şelalenin eşsiz manzarasının tadını çıkardı.

Bölgeyi ziyaret eden fotoğraf tutkunları da ortaya çıkan güzellikleri görüntülemeye çalıştı.

Dernek Başkanı Dr. Erdoğan Özel, gazetecilere, şelalenin her mevsim ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunduğunu, bu yüzden ilgi gören bir yer olduğunu söyledi.

Bölgenin tanıtımına ve kış turizmine katkı sunmak amacıyla etkinlik yaptıklarını belirten Özel, "60 kişilik grupla burada bulunuyoruz. Halaylar çektik, kartopu oynadık ve 20 kişilik bir ekiple de Muradiye Şelalesinin serin sularında yüzdük. Eğlenceli geçti. Bize katkı sunan Muradiye Belediyesine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Aslanbay da ilçede ağırladıkları dernek üyelerinin, farkındalık yaratmak için buz gibi suda yüzdüğünü bildirerek, "Muradiye ilçemiz tarihi değerleriyle öne çıkıyor. Biz de belediye olarak ilçemizin tanıtımı için etkinlikler düzenliyoruz." dedi.

Dernek üyesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Tatlı ise etkinlikte güzel zaman geçirdiklerini ifade ederek, "Suyun güzelliğine dayanamayıp eksi 15 derece de olsa arkadaşlarla birlikte yüzdük. Muhteşem bir deneyimdi." ifadesini kullandı.

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