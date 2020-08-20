Van Gölü kıyıları martı ölümlerinden tamamen temizlendi

Van Gölü’nün Adır Adası’nda ekolojik nedenlerden kaynaklı yaşanan martı ölümleri sonrası harekete geçen kurumlar, telef olan ve etrafa koku yayan ölü martıları toplayarak bölgeyi tamamen arındırdı.

Üreme zamanlarında insanların olmadığı ve kendileri için tehlike oluşturmayan güvenli yerleri tercih eden martılar, Van Gölü’ndeki adaları seçiyor. Van Gölü üzerinde yer alan ve dev martı yuvası olarak bilinen Adır Adası’nda her yıl olduğu gibi bu yıl da toplu martı ölümleri yaşanmıştı. Bölge halkının ihbarı üzerine çalışma başlatan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü ilk incelemenin ardından ilgili kurumlarla irtibata geçti. Daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Van Bölge Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek ölü martılardan numune aldı. Ardından Van Büyükşehir Belediyesi ile Tuşba Belediyesi ekipleri ise bölgede geniş çalışma yaparak çevreyi ölü martılardan temizledi.

İHA muhabirine konuşan Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, martı ölümleri sonrası harekete geçen tüm kurumlara teşekkür etti. Prof. Dr. Aslan, “Son günlerde Van Gölü ve çevresinde yaşanan martı ölümleriyle ilgili merkezimiz gerekli kurumlarla irtibata geçti. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile DKMP 14. Van Bölge Müdürlüğü bölgeden numune aldı. Ardından Büyükşehir Belediyesi ile Tuşba Belediyesi ekipleri de martıların yaşadığı çevrede temizlik yaptı. Bugün yaptığımız incelemelerde orada yaşayan bölge halkı, temizliğin yapıldığını ve bu yüzden rahatladıklarını söylediler. Martı ölümleri sonrasında merkez olarak, bölgede çalışma yapan ve hassasiyet gösteren kurumlara teşekkür ediyoruz” dedi.