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Van Gölü kıyısında sosyal mesafeli ikinci cuma namazı

VAN HABERLERİ  | 05.06.2020 16:16 | Son Güncelleme

Van Gölü sahilindeki Tuşba Sahil Bandında korona virüs tedbirleri kapsamında bu hafta da cemaat saf tutarak cuma namazı kıldı.Tüm Türkiye’de olduğu gibi Van’da da korona virüs tedbirleri kapsamında 16 Mart’tan itibaren cemaatle namaz kılınmıyordu.

Van Gölü sahilindeki Tuşba Sahil Bandında korona virüs tedbirleri kapsamında bu hafta da cemaat saf tutarak cuma namazı kıldı.
Tüm Türkiye’de olduğu gibi Van’da da korona virüs tedbirleri kapsamında 16 Mart’tan itibaren cemaatle namaz kılınmıyordu. Normalleşme adımları kapsamındaki tedbirler çerçevesinde vatandaşlar cuma namazı için bu hafta da sosyal mesafeli saf tuttu. Kent genelinde bazı cami avlularında, okul bahçelerinde, parklarda sosyal mesafeye dikkat edilerek cuma namazı eda edildi.
Evlerinde abdest alan, maske takan ve seccadesini getiren vatandaşlar, Van Gölü kıyısındaki Tuşba Sahil Bandına geldi. Burada görev alan sağlık ekipleri alana geçen vatandaşın ateşini ölçerken, emniyet ekipleri de seccade kontrolü yaptı. Tuşba Belediyesi görevlileri tarafından ise cuma namazı öncesi tüm vatandaşlara dezenfektan tutuldu. Alınan önlemler çerçevesinde vatandaşlar bu hafta da sosyal mesafeli cuma namazı kılmanın sevincini yaşadı.
Cuma namazı tedbirleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, namazla ilgili alınan kararlara vatandaşın harfiyen uyduğunu belirtti. Bunun için de Van halkına teşekkür eden Vali Bilmez, “Allah ibadetlerimizi kabul etsin. Güzel bir düzen içinde görev alan il müftümüz, ilçe müftülerimiz ve imam arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Cuma namazında görev alan emniyet teşkilatımıza ve sağlık ekiplerimize de teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa sürede normalleşiriz ve gerçek anlamda yine camilerimizde buluşuruz” dedi.
Sahil bandındaki cuma namazına Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, İl Müftüsü Ömer Keskin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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