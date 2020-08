Van Gölü sahilin sinema keyfi

“Pandemi etkinliğimizi ertelememize sebep oldu”

Sinema gösteriminin sona ermesinin ardından yer yer vatandaşlarla sohbet eden Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, daha sonra etkinlikle ilgili açıklamalarda bulundu. Çok zor bir süreçten geçtiklerini ifade eden Başkan Say, tedbirlerin elde bırakılmaması konusunda çağrıda bulundu. Gerekli tüm tedbirlerin alınması durumunda insanların hasret kaldığı etkinliklerin devam edebileceğini anlatan Başkan Say, “Biz de bu akşam burada sosyal mesafe kurallarının tüm tedbirlerini alarak vatandaşlarımızı sinema etkinliğimizle buluşturduk. Maske dağıtımı başta olmak üzere ateşlerin ölçülmesi ve ikramlarımıza kadar tüm hazırlıklarımızı yaptık. Vatandaşlarımızın da bu kurallara uyarak, gerekli ilgiyi göstermelerinden dolayı son derece mutlu oldum. Bilindiği üzere bu etkinliğimizi yaz aylarının başında yapmayı planlıyorduk, ama yaşanan süreç etkinliğimizi ertelememize neden oldu. Hep birlikte bu sürecin üstesinden geldiğimiz vakit, kent meydanımız çok daha güzel etkinliklere ev sahipliği yapacaktır” dedi.