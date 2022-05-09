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Van Gölü sahiline 116 bin metrekare büyüklüğünde park yapılacak

09.05.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahil Bandı Projesi çerçevesinde yapılacak parkın yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor - İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın: - "Burası bir turizm merkezi ve hemşehrilerimizin aileleriyle vakit geçireceği bir kompleks olacak"

EMRE ILIKAN - Van'ın İpekyolu ilçesinde, Van Gölü'nün kıyısının güzelleştirilmesi açılması amacıyla hazırlanan "Sahil Bandı Projesi" kapsamında, 116 bin metrekarelik alana park inşa edilmesi için çalışma başlatıldı.

Kent sakinlerinin Van Gölü sahilinde aileleriyle güzel zaman geçirebilecekleri alan oluşturmak isteyen İpekyolu Belediyesi, kıyı şeridinde 3 kilometre uzunluğundaki "Sahil Bandı Projesi"ni hazırladı.

İlk etapta gölün ve çevrenin kirlenmesine neden olan bölgedeki 307 ahırın yıkımını gerçekleştiren belediye, bataklık olan alanları da ıslah ederek altyapı çalışmalarının büyük bölümünü tamamladı.

Sosyal donatı alanları, 75 bin metrekarelik yeşil alanı, koşu bandı, bisiklet ve yaya yolu, restoran, kafe ve çocuk oyun bölümleriyle vatandaşların yanı sıra kente gelen ziyaretçilerin güzel zaman geçirebilecekleri şekilde tasarlanan parkın, yıl sonuna kadar hizmete sunulması hedefleniyor.

- "75 bin metrekaresi yeşil alan olacak"

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, AA muhabirine, çok önemsedikleri projenin hem turizme hem de istihdama katkı sağlayacağını söyledi.

Proje kapsamında kentteki ahırların şehir dışına çıkarılması için çalışma yürüttüklerini belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Sahil Bandı Projesi tamamlandığında Van Kalesi etrafında büyük bir hareketlilik yaşanacak. İlk aşamada 116 bin metrekare alan üzerine bir park planladık. Bunun 75 bin metrekaresi yeşil alan olacak. İçinde yürüyüş ve bisiklet yolu, konser, kafe ve etkinlik alanları bulunuyor. Uzun süredir çalışma yürüttüğümüz kalenin çevresi eskiden bataklıkken, bundan sonra daha güzel vakit geçirilebilecek bir alan olarak ön plana çıkacak. Van Kalesi'nin hemen yanında Eski Van Şehri, Hüsrevpaşa ve Kayaçelebi camileri bulunuyor. Projenin hayata geçmesiyle Vanlıları Van Gölü ile buluşturacağız. Burası bir turizm merkezi ve hemşehrilerimizin aileleriyle vakit geçireceği bir kompleks olacak. Ahır yıkımlarımız devam ediyor. Burada ahır yapımına ve hayvan otlatmaya müsaade etmeyeceğiz. Eğer otlatma faaliyetleri devam ederse cezai işlem uygulamak zorunda kalacağız. Yeni yapılan 11 ahır tespit edildi. Onları da kısa zamanda yıkarak buradaki hayvancılık faaliyetini şehir dışına taşıyacağız. Böylelikle turizm ve şehrimizin gelişmesi anlamında büyük bir adım atmış olacağız."

- "İhalesini gelecek hafta yapacağız"

Projenin kentin gelişilmesine ve turizme de hizmet edeceğini ifade eden Aydın, "Eski Van Şehri'nin canlanmasıyla birlikte birçok turist buraya gelecek. Başta İran olmak üzere yurt içi ve yurt dışından gelecek turistler için burası bir destinasyon olacak. İran'dan birçok turist ilimize geliyor. 30 bin kişilik bir konser alanı planladık. Parkın içinde kafeler, büfeler, farklı satış noktaları olacak. Proje tamamlandığında binlerce kişiye iş alanı açılacak ve istihdama katkı sağlanacak. İhalesini gelecek hafta yapacağız. Çok büyük bir alanda ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmaları olacak. Bataklık bir alanda çalışma yapmak zor. Bunların tamamını alt ve üstyapısını, yolunu, elektriğini, mekaniğini, sulamasını yıl sonuna kadar bitirmiş olacağız." diye konuştu.

Aydın, ilçenin tamamına hizmet etme gayreti içinde olduklarını kaydederek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatları doğrultusunda hemşehrilerimize ulaşıyor, onların sorunlarını giderme noktasında yardımcı oluyoruz. Sadece yol ve park yapmıyoruz, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiğimiz projelerle, sosyal ve kültürel faaliyetlerle vatandaşlarımıza ulaşıyoruz, gençliğe yöneliyoruz. Gençlerle ilgili birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Her zaman vatandaşımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

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