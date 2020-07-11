YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van Gölü’nde batan teknedeki cenazelerin çıkarılmasına ara verildi

Van Gölü’nde batan teknedeki cenazelerin çıkarılmasına ara verildi

VAN HABERLERİ  | 11.07.2020 16:48 | Son Güncelleme

Van Gölü’nde batan teknedeki cenazelerin çıkarılması için yürütülen çalışmalara bugün ara verildi.Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi’nden açılan yaklaşık 14 gün önce teknenin batması sonrası içindeki kişilerin çıkarılmasına yönelik çalışmalar sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalar, öğleden sonra sona erdi.Van Valiliği yaptığı açıklamada, "Tekne ve cenazelerin çıkartılması adına çalışmalara bugün ara verilmiş durumda.

Van Gölü’nde batan teknedeki cenazelerin çıkarılması için yürütülen çalışmalara bugün ara verildi.
Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi’nden açılan yaklaşık 14 gün önce teknenin batması sonrası içindeki kişilerin çıkarılmasına yönelik çalışmalar sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalar, öğleden sonra sona erdi.
Van Valiliği yaptığı açıklamada, "Tekne ve cenazelerin çıkartılması adına çalışmalara bugün ara verilmiş durumda. Gerekli planlama ve düzenlemelerin ardından yarın itibariyle çalışmalara devam edilecektir" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sevgilisini öldürdükten sonra kafasına sıkan genç hayatını kaybetti

Sevgilisini öldürdükten sonra kafasına sıkan genç hayatını kaybetti

Kulu’da minibüsle otomobil çarpıştı

Kulu’da minibüsle otomobil çarpıştı

Mahalleyi karantinaya aldılar

Mahalleyi karantinaya aldılar

Sokaklarda maskeli dilenciler

Sokaklarda maskeli dilenciler

Alpaslan Baki Ertekin: "Kayserispor 2 maç kazanıp kümede kalır"

Alpaslan Baki Ertekin: "Kayserispor 2 maç kazanıp kümede kalır"

Sarı’nın kahve rengine yolculuğu

Sarı’nın kahve rengine yolculuğu

Van Namaz Vakitleri 11 Temmuz Cumartesi

İmsak
02:58
Sabah
04:45
Öğle
12:17
İkindi
16:11
Akşam
19:39
Yatsı
21:18

Van Nöbetçi Eczaneler11 Temmuz Cumartesi

Çınar Eczanesi
Ipekyolu
Gülay Eczanesi
Ipekyolu
Karaalp Eczanesi
Ipekyolu
Ozan Eczanesi
Ipekyolu
Pınar Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
Yenı Sıfa Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Milletvekili Arvas ve belediye başkanlarından Bakan Varank’a ziyaret

Milletvekili Arvas ve belediye başkanlarından Bakan Varank’a ziyaret

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Van'da süt kazanına düşen ve vücudunun yüzde 60'ında yanık oluşan bebek hayata tutundu

Van'da süt kazanına düşen ve vücudunun yüzde 60'ında yanık oluşan bebek hayata tutundu

İpekyolu Belediyesinden ahırlarla ilgili tarihi karar

İpekyolu Belediyesinden ahırlarla ilgili tarihi karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.