Van Gölü'nde batan tekneye kapasitenin üzerinde yolcu alınmış

İddianamede, 28 Haziran'da Gevaş ilçe Jandarma Komutanlığına, "Akbaş" isimli teknenin Medeni ve Servet Akbaş'ın kullanımı sırasında olumsuz hava şartları nedeniyle battığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildiğine yer verildi. Yapılan araştırmalar sonucunda tekneye kapasitenin üzerinde yolcu alındığı, düzensiz göçmenlerin Bitlis'in Tatvan ilçesine götürülmek üzere Çarpanak Adası kıyısından bindirildiği belirtildi.

145 gün süren soruşturma kapsamında olayla ilgili 6'sı tutuklu 12'si hakkında "nitelikli göçmen kaçakçılığı yapma" ve "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme" suçlarından kamu davası açıldı, 25 şüpheli hakkında da "kovuşturmaya yer olmadığı" kararı verildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Çarpanak Adası açıklarında "Akbaş" isimli teknenin içinde sığınmacılarla batması sonucu 61 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan olayla ilgili soruşturmayı tamamladı.

Van 'da 27 Haziran'da düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin Van Gölü'nde batması sonucu 61 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili 6'sı tutuklu 12 sanık hakkında 38 yıl 6'şar ay hapis cezası istendi.

Tam yolcu sayısının tespit edilemediği ancak 100'ün üzerinde yolcu bulunduğunun değerlendirildiği aktarılan iddianamede, tekneyi kullanan Medeni Akbaş'ın jandarma ekiplerince yakalandığı, Servet Akbaş'ın ise şu ana kadar ölü ya da sağ olarak ele geçirilemediği belirtildi.

Tekneden 61 cesedin çıkarıldığı hatırlatılan iddianamede, "Tekne, Çarpanak Adası açıklarında 106 metre derinlikte tespit edilmiştir. Belirlenen mevkiye atılan şamandıra ile rov cihazı dalışıyla teknenin çevresinde çok sayıda cesedin olduğu, teknenin pencerelerinden alınan görüntülerde içinde ve güvertelerinde çok sayıda ceset bulunduğu görüntülenmiştir. Teknenin 2 metre balçığa saplandığı tespit edilmiştir." bilgileri yer aldı.

- Şifre olarak "yolcu" kelimesini kullanmışlar

Tekneden sağ kurtulan Medeni Akbaş, başsavcılığa verdiği ifadesinde amcasının oğlu Servet Akbaş'ın kendisini arayarak, "Akşama yolcu var, sen de gel." dediğini ve bunun üzerine Altınsaç Mahallesi'nden tekneyle ayrıldıklarını kaydetti.

Çarpanak Adası yakınlarına gittiklerinde kendilerini bekleyen 50-60 kişilik grubun olduğunu, içlerinden birinin "Bunları tekneye yerleştir." dediğini, bu sırada gruptakilerin yabancı olduğunu anladığını aktaran Akbaş, ifadesinde şunları anlattı: