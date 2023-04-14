YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van Gölü’nde inci kefali için av yasağı başlıyor

Van Gölü’nde inci kefali için av yasağı başlıyor

14.04.2023 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefalinin üreme dönemi nedeniyle 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arası uygulanan av yasağı yarından itibaren başlıyor.

Van Gölü Havzası’nda yaklaşık 15 bin insanın ekmek kapısı olan inci kefaller için balıkçılar son kez ağlarını çekti ve 90 gün boyunca Van Gölü’nde inci kefali avlayamayacak. Balıklarda bu süre içinde üremek için zorlu göç yolculuğunu gerçekleştirmek için gölün tuzlu ve sodalı sularından çıkıp tatlı sulara akın edecek. Uçan balıkların göçü aynı zamanda bölgenin turizmine de önemli katkı sunuyor. Göç sırasında boylarını aşan engelleri adeta uçarcasına aşan balıklar, bölgeyi ziyarete gelenlere görsel şölen sunuyor.

Konuya ilişkin konuşan Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, inci kefali balığının Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı sularında yaşamını sürdürmesine rağmen her yıl yaz ayı geldiğinde üremek için akarsulara üreme göçü gerçekleştirdiğini söyledi. Akkuş, “15 Nisan ve 15 Temmuz tarihleri arasında inci kefalinin üreme göçü oluyor, bu tarihler aynı zamanda av yasaklarının olduğu tarihlerdir. Bu dönemde üreme çağına gelmiş inci kefaller, akarsulara göç etmekte ve bu tarihte üremelerini gerçekleştirmektedirler. Geçmiş yıllarda üreme dönemindeki en büyük sorun olarak kaçak avcılığı geliyordu. Fakat son iki yıldır kuraklıkla beraber debilerin hızlı düşüşü, kaçak avcılığın yanında diğer bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Maalesef bu yılki akarsu debileri görece olarak çok çok düşük durumda. Bu yüzden şunu söyleyebiliriz, zor bir üreme dönemi geçireceğiz. İnci kefalleri akarsulara girdiği zaman bir tarafta suyu tarlasına almak isteyen çiftçi, diğer tarafta ise suya ihtiyaç duyan balıklar olacak.

Koruma çalışmalarında bu yıl da yine her yıl olduğu gibi akarsu ağızları ve akarsu boylarında jandarma tedbir alacak. Yine şehir merkezlerinde polis ve zabıta kaçak avcılığın önlenmesi için tedbir alacak. Bu yıl ekstradan farklı bölgelerde yasakların uygulanması üzerinde duracağız. Yani inci kefali av yasakları Bitlis ve ilçeleri, Van ve ilçelerinde sıkı bir şekilde uygulanıyor. Fakat hemen civar il ve ilçelere gittiğimizde Ağrı, Doğubayazıt, Diyadin, Patnos gibi yerlerde ciddi bir şekilde av yasaklarının uygulandığından söz etmemiz mümkün değil. Dolayısıyla bu sene buralarda av yasaklarının sıkı bir şekilde uygulanması üzerinde duracağız. Umuyorum ki başarılı bir üreme sezonu geçiririz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Van-Bahçesaray yolunda mahsur kalan 4 kişi ekipler tarafından kurtarıldıVan-Bahçesaray yolunda mahsur kalan 4 kişi ekipler tarafından kurtarıldı
Sinop'ta ağlara takılan kalkan balıkları balıkçıların yüzünü güldürdüSinop'ta ağlara takılan kalkan balıkları balıkçıların yüzünü güldürdü
Erzurum'da üniversite öğrencisi bıçakla annesini öldürdü, babasını yaraladıErzurum'da üniversite öğrencisi bıçakla annesini öldürdü, babasını yaraladı
Anahtar Kelimeler:
Van

Van Namaz Vakitleri 14 Nisan Cuma

İmsak
03:59
Sabah
05:26
Öğle
12:12
İkindi
15:52
Akşam
18:48
Yatsı
20:09

Van Nöbetçi Eczaneler14 Nisan Cuma

Çağatay eczanesi
Ozalp
Yuva eczanesi
Muradiye
Burak eczanesi
Catak
Şifa eczanesi
Gurpinar
Başkale eczanesi
Baskale
Fatih eczanesi
Caldiran
Gürbüz eczanesi
Ercis
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Skandal görüntüler! 2 yaşındaki çocuğu sandalyeye bağladılar

Skandal görüntüler! 2 yaşındaki çocuğu sandalyeye bağladılar

Korkunç anlar! Böyle işkence görülmedi

Korkunç anlar! Böyle işkence görülmedi

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

İngiliz kadın saçını kestirmek için Londra’dan Antalya’ya geldi

İngiliz kadın saçını kestirmek için Londra’dan Antalya’ya geldi

Bomboş otobüste yanına oturmak istedi! Böyle tepki gösterdi

Bomboş otobüste yanına oturmak istedi! Böyle tepki gösterdi

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.