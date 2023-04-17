Van Gölü’ndeki inci kefallerinin göçü geç başlayacak

Van Gölü Havzası’nda yaklaşık 15 bin kişinin ekmek kapısı olan inci kefali balıkları, üremek için tatlı sulara göç yolculuğuna hazırlanıyor. Van Gölü’nün mansap alanlarında adaptasyon için bekleyen inci kefalleri, su sıcaklığı ve oksijen miktarının yeterli olduğu tatlı su kaynaklarına doğru göçe başlaması bekleniyor.

Tatlı sularda akıntının tersine yüzerek derelere akın eden inci kefalleri, göç sırasında boylarını aşan engelleri adeta uçarcasına aşıyor. Bu sırada izleyene görsel şölen sunan inci kefalinin korunması için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve zabıta ekipleri, 7 gün 24 saat esaslı nöbet tutuyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir öncülüğündeki ekipler, Van Gölü’ne dökülen Akköprü Deresi’nde denetimler yaparken, göçün gerçekleşeceği tatlı su kaynaklarında ise sıcaklık ve oksijen miktarını ölçtü. Ölçümlere göre, su sıcaklığının inci kefallerinin göçüne henüz uygun olmadığı tespit edildi.

“GÖÇ HENÜZ BAŞLAMADI”

İHA muhabirine konuşan Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, inci kefali balığının üreme alanlarından biri olan Akköprü Deresi’nde suyun sıcaklık ve çözünmüş oksijen değerlerini ölçerek göçün başlayacağı zamanı tahmin etmeye çalıştıklarını belirtti. Yaptıkları ölçümlerde suyun sıcaklık değerinin 10 derece olduğunu ifade eden Demir, “Dünyada sadece Van Gölü’nün sodalı suyunda yaşayabilen üreme alanı olan akarsu ve dere yataklarına göç ederek tatlı sularına yumurtalarını bırakan inci kefali balığının 15 Nisan - 15 Temmuz tarihleri arasında avlanması, bulundurulması, satışı ve nakli yasak yasaktır. Yasaklara uymayanlar hakkında idari para cezaları uygulanacaktır. Göç öncesi İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Sahada görev alacak personellere eğitimler verildi. Bugün Akköprü Deresi’nde su analiz çalışmalarını yaptık. Yaptığımız ölçümlerde su sıcaklığı 10 santigrat derece olarak ölçüldü. Bu bize göçün henüz başlamadığını göstermektedir” dedi.

“SU SICAKLIKLARININ 13-14 DERECEYİ BULMASI GEREKİYOR”

Göçün başlaması için tatlı su sıcaklıklarının 13-14 dereceyi bulması gerektiğini dile getiren Demir, “İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve güvenlik güçleriyle birlikte 7 gün 24 saat esaslı görev yapmaktayız. Böylece kaçak avcılığa müsaade edilmeyecektir. Balıklar şu an mansap alanlarına gelmemiştir. Su sıcaklığının elverişli olması durumunda beli bir süre burada adaptasyon için bekleyerek tatlı sulara göç edecektir” diye konuştu.

