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Van Gölü’nden çıkan cenaze sayısı 61’e yükseldi

VAN HABERLERİ  | 25.07.2020 13:35 | Son Güncelleme

Van Gölü’nde batan teknedeki cesetlerin çıkarılması için sürdürülen çalışmalarda 5 gün aradan sonra 1 cenaze daha çıkarılırken, ölü sayısı ise 61’e yükseldi.Gevaş ilçesinin Altınsaç Mahallesi’nde, 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında, kendi tekneleriyle Van Gölü’ne açılan kuzenler Sedat ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı.

Van Gölü’nde batan teknedeki cesetlerin çıkarılması için sürdürülen çalışmalarda 5 gün aradan sonra 1 cenaze daha çıkarılırken, ölü sayısı ise 61’e yükseldi.
Gevaş ilçesinin Altınsaç Mahallesi’nde, 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında, kendi tekneleriyle Van Gölü’ne açılan kuzenler Sedat ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı. Alabora olan teknede yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak, jandarmaya götürüldü. Medeni Akbaş’ın verdiği bilgiler doğrultusunda Sedat Akbaş ile kaçak göçmenin bulunduğu teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında 11 gün sonra batan teknenin yeri Çarpanak Adası’na 1 kilometre uzaklıkta, gölün 107 metre derinliğinde tespit edilmiş, çalışmalar yaklaşık 1 aydan bu yana devem ediyor. Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Deniz Kuvvetleri ROW Timi ve Sahil Güvenlik ROW Timi’nin katıldığı ve batan teknenin bulunduğu bölgede, çalışmalarını bu gün de sürdürüyor. Van Gölü’nün yüzeyinde ve kıyılarda yürütülen çalışmalarda 5 gün aradan sonra 1 cenaze daha çıkrıldı. Böylece ulaşılan ceset sayısı 61’e yükseldi.

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