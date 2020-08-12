Van Gölü’ne giren genç boğuldu

Bitlis’in Tatvan ilçesinde serinlemek için Van Gölü’ne giren 16 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre olay, bugün 16.00 sıralarında Tatvan ilçesinin Yelkenli köyü sahilinde meydana geldi. Yaz tatili için ailesiyle Ankara’dan Tatvan’a geldiği öğrenilen F.E. (16), serinlemek için Van Gölü’ne girdi. Bir süre gölde yüzen F.E., daha sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden ailesi ve çevredekilerin yardımıyla uzun uğraşlar sonucu kıyıya çıkarılabilen F.E. için hemen sağlık ekibine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tatvan’daki özel bir hastaneye kaldırılan F.E., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. F.E.’nin ölüm haberini alan yakınları sinir krizleri geçirirken, cenaze otopsi yapılmak üzere Tatvan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

